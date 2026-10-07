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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/enerji-bakani-duyurdu-gunes-ve-ruzgardan-elektrik-uretiminde-tarihi-rekor-kirildi-1109348153.html
Enerji Bakanı duyurdu: Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı
Enerji Bakanı duyurdu: Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı
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Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Ağustosta güneş kaynaklı elektrik üretimi... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T10:09+0300
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alparslan bayraktar
enerji
elektrik
rüzgar enerjisi
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Güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretiminde ağustosta 9.9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkılarak tarihi rekor kırıldı.Enerji Bakanlığı açıkladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre;Hidrolik elektrik üretiminde en büyük payı aldıAğustosta aylık üretim 36.71 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü.Bu dönemde gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 24.7'sine denk gelen 9.08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56.4’lük oranla 20.7 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 69.7’lik oranla 25.58 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.Ağustosta bu yılın şu ana kadarki en yüksek günlük üretim değerine ulaşıldı. Günlük maksimum elektrik üretim değeri, 13 Ağustos'ta 1 milyon 241 bin 291 megavatsaate çıktı.Yerli kaynaklardan elektrik üretimi arttıElektrik üretim verilerinde 1 Ocak-31 Ağustos dönemi incelendiğinde, hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 75.2 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 30.4 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 29.8 milyar kilovatsaat ile 2000'den beri benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu.Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73.2'lik oran ve 181.8 milyar kilovatsaat üretim değeri, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 60.3'lük oran ve 149.8 milyar kilovatsaat üretim değeri 2000'den beri benzer dönemlerde miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide güçlü bir altyapının inşa edilmesinin amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:
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güneş, alparslan bayraktar, enerji, elektrik, rüzgar enerjisi
güneş, alparslan bayraktar, enerji, elektrik, rüzgar enerjisi

Enerji Bakanı duyurdu: Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı

10:09 07.10.2026 (güncellendi: 10:10 07.10.2026)
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinGüneş enerjisi
Güneş enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Ağustosta güneş kaynaklı elektrik üretimi 5.16 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4.74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti." dedi.
Güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretiminde ağustosta 9.9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkılarak tarihi rekor kırıldı.

Enerji Bakanlığı açıkladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre;
Güneş Enerjisi Üretimi: Ağustos ayında güneşten elde edilen elektrik üretimi 5.16 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.
Rüzgar Enerjisi Üretimi: Aynı dönemde rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 4.74 milyar kilovatsaat oldu.
Güneşin Üretimdeki Payı: Güneşten sağlanan elektriğin toplam üretim içindeki payı yüzde 14.1 olarak kayıtlara geçti.
Rüzgarın Üretimdeki Payı: Rüzgar enerjisinin toplam üretimdeki payı yüzde 12.9 seviyesinde ulaştı.
Tarihi Rekor: Güneş ve rüzgar kaynaklı toplam üretim 9.9 milyar kilovatsaate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
© Mehmet Emin Mengüarslangüneş ve rüzgar enerjisi
güneş ve rüzgar enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
güneş ve rüzgar enerjisi
© Mehmet Emin Mengüarslan

Hidrolik elektrik üretiminde en büyük payı aldı

Ağustosta aylık üretim 36.71 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü.
Bu dönemde gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 24.7'sine denk gelen 9.08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.
Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56.4’lük oranla 20.7 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 69.7’lik oranla 25.58 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.
Ağustosta bu yılın şu ana kadarki en yüksek günlük üretim değerine ulaşıldı. Günlük maksimum elektrik üretim değeri, 13 Ağustos'ta 1 milyon 241 bin 291 megavatsaate çıktı.

Yerli kaynaklardan elektrik üretimi arttı

Elektrik üretim verilerinde 1 Ocak-31 Ağustos dönemi incelendiğinde, hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 75.2 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 30.4 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 29.8 milyar kilovatsaat ile 2000'den beri benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu.
Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73.2'lik oran ve 181.8 milyar kilovatsaat üretim değeri, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 60.3'lük oran ve 149.8 milyar kilovatsaat üretim değeri 2000'den beri benzer dönemlerde miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide güçlü bir altyapının inşa edilmesinin amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Amacımız yalnızca bugünün enerji talebini karşılamak değil, sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek. Güneş ve rüzgarda sahip olduğumuz bu yüksek potansiyeli en ileri teknolojilerle şebekemize entegre ederek 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz."
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