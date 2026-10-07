https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/enerji-bakani-duyurdu-gunes-ve-ruzgardan-elektrik-uretiminde-tarihi-rekor-kirildi-1109348153.html

Enerji Bakanı duyurdu: Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı

Enerji Bakanı duyurdu: Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı

Sputnik Türkiye

Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Ağustosta güneş kaynaklı elektrik üretimi... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T10:09+0300

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rüzgar enerjisi

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Güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretiminde ağustosta 9.9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkılarak tarihi rekor kırıldı.Enerji Bakanlığı açıkladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre;Hidrolik elektrik üretiminde en büyük payı aldıAğustosta aylık üretim 36.71 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü.Bu dönemde gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 24.7'sine denk gelen 9.08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56.4’lük oranla 20.7 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 69.7’lik oranla 25.58 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.Ağustosta bu yılın şu ana kadarki en yüksek günlük üretim değerine ulaşıldı. Günlük maksimum elektrik üretim değeri, 13 Ağustos'ta 1 milyon 241 bin 291 megavatsaate çıktı.Yerli kaynaklardan elektrik üretimi arttıElektrik üretim verilerinde 1 Ocak-31 Ağustos dönemi incelendiğinde, hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 75.2 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 30.4 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 29.8 milyar kilovatsaat ile 2000'den beri benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu.Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73.2'lik oran ve 181.8 milyar kilovatsaat üretim değeri, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 60.3'lük oran ve 149.8 milyar kilovatsaat üretim değeri 2000'den beri benzer dönemlerde miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide güçlü bir altyapının inşa edilmesinin amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

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