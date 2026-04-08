Batı basını: Türkiye, fosil yakıt krizi ortasında batarya depolamada AB’nin önüne geçiyor
Çanakkale'nin Ezine Belediyesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2021 yılının Nisan ayında enerji üretimine başlayacak.
Abone ol
İngiliz basınında yer alan haberde ‘Almanya'da 12-13 GW'lık kapasiteye kıyasla, 2022'den bu yaana Türkiye şebekesi için 33 GW'tan fazla batarya kapasitesi onaylandı’ deniliyor. Analistler, ‘Türkiye’nin pil altyapısı, temiz bölgesel enerji merkezinin omurgasını oluşturacak’ diyor.
İklim düşünce kuruluşu Ember'a dayandırarak ‘Türkiye, temiz ekonomi yarışında zengin ülkelerin ivme kaybettiğinin bir başka işareti olarak, elektrik şebekesini desteklemek için herhangi bir AB üye ülkesinden daha fazla bataryaya onay verdi’ ifadelerine yer veren Londra merkezli The Guardian haberinde şu notlar yer alıyor:
Türkiye'de 2022’den bu yana 33 GW'tan fazla batarya kapasitesi onaylanırken, Almanya ve İtalya gibi daha önce bu konuda öncü olan Avrupa ülkelerinde planlanan ve faaliyette olan toplam kapasite 12-13 GW civarında.
Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ekonomi, fiyatlar düştükçe ve fosil yakıtlar daha fazla krizle karşı karşıya kaldıkça temiz teknolojide hızlı bir patlama yaşayan birçok gelişmekte olan ülke arasında yer alıyor.
‘Temiz bölgesel enerjinin omurgası’
Bu bulgular, diplomatların Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi için Akdeniz'deki tatil kenti Antalya'ya gitmeye hazırlanırken ortaya çıktı diyen gazeteye konuşan Ember analisti ve raporun yazarı Ufuk Alparslan’ın Türkiye'deki politika tercihlerinin, Avrupa'daki emsallerini geride bırakan ‘büyük bir pil depolama yatırım sinyali’ yarattığını söyledi ve ekledi:
"Eğer hayata geçirilirse, Türkiye'nin pil altyapısı yeni, temiz bir bölgesel enerji merkezinin omurgasını oluşturacak."
Piller, rüzgarda dönen türbinler ve güneş ışığını emen güneş panelleri gibi hava koşullarına bağlı yenilenebilir teknolojilerin faydalarını artırıyor. İhtiyaç duyulduğunda serbest bırakılmak üzere elektrik depolayarak, güneş ışığı olmadığında veya rüzgar esmediğinde fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor.
‘Elektiriğinin 5’te birini üretiyor’
Türkiye'nin çok sayıda projesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına eşit miktarda depolama kapasitesiyle eşleştirilmeleri koşuluyla şebekeye öncelikli erişim sağlayan 2022 tarihli bir düzenlemenin sonucu’ ifadelerini kullanan gazete, “Rapora göre, sunulan 221 GW'lık batarya depolama başvurusundan Türkiye, mevcut rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 83'üne denk gelen 33 GW'lık kapasiteyi onayladı. Romanya, daha yüksek bir orana sahip tek AB ülkesidir” ifadelerine yer verdi ve ekledi:
Türkiye, elektriğinin yaklaşık beşte birini rüzgar ve güneş enerjisinden üretiyor. Bu oran Orta Doğu veya Orta Asya'daki herhangi bir ülkenin çok üzerinde, ancak Avrupa ortalamasının altında – aynı zamanda geniş çaplı sübvansiyonlardan yararlanan ve geçen yıl elektriğinin yüzde 34'ünü üreten kömürü desteklemeye devam ediyor.