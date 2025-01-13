https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/enerji-bakani-bayraktar-suriyeye-enerji-tedarikimizi-artiracagiz-1092616533.html

Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'ye enerji tedarikimizi artıracağız

Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'ye enerji tedarikimizi artıracağız

Sputnik Türkiye

Bakan Bayraktar, BAE'de gerçekleşen enerji konferansında Suriye'ye enerji tedarikinin artırılacağını söylerek, "Türkiye olarak, komşu pazarlarla... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T13:11+0300

2025-01-13T13:11+0300

2025-01-13T13:11+0300

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin komşularıyla şebeke bağlantısını artırmaya çalıştığını belirterek, "Bölgede ve ülkede bir istikrar olması açısından Suriye'ye enerji tedarikimizi artıracağız." dedi. Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin enerji politikası ve hedeflerini değerlendirdi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji talebinin son 20 yılda neredeyse 3 katına çıktığını ve gelecek 20 yıl boyunca da artışın süreceğini vurgulayan Bayraktar, talep artışını karşılarken ithal kaynaklara bağımlılık sorununu da çözmek için gayret gösterdiklerini anlattı. Bayraktar, Türkiye'nin aynı zamanda karbon nötr bir ekonomi olmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Yenilenebilir enerji bu 3 zorluğu da çözebiliyor. Bu nedenle temelde güneş ve rüzgar işini geliştirdik. Ayrıca jeotermal ve biyokütle enerjisi kaynaklarımız da var. Son 15-20 yılda yenilenebilir enerji kurulu kapasitemiz yaklaşık 32 gigavata ulaştı. Bugün, hanelerde kullandığımız elektriğin tamamı sadece güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanıyor. Yani karbon nötr bir enerji kullanımı var." diye konuştu. Türkiye 'yeşil şebeke' kurmayı hedefliyor Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusa sahip olduğunu ve enerjide iddialı hedeflerinin bulunduğunu aktaran Bayraktar, şöyle devam etti: 'Nükleer enerji de portföyümüzde'Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisinin tamamlayıcısı olarak nükleer enerjiyi portföyüne eklemeyi planladığına işaret ederek, tüm bu hedefleri başarmak için eşit rekabet ortamı yaratmaya ve enerji piyasasına sermaye çekmeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Öte yandan, Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezervi keşfi yaptığını anımsatan Bayraktar, "Bu rezervler üzerinde bir tedarik zinciri ve değer zinciri oluşturmayı planlıyoruz. Daha dijitalleşmiş bir enerji sistemi ve uluslararası işbirliği, bu başarılı enerji dönüşümü için gerekli. Temel olarak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjiyi enerji portföyümüze eklemeye odaklanıyoruz." dedi. Son olarak Bakan Bayraktar, "Türkiye olarak, komşu pazarlarla bağlantılarımızı artırmaya ve 3 katına çıkarmaya çalışıyoruz. Coğrafi konumumuz açısından şu anda komşumuz Irak'a enerji sağlıyoruz, bölgede ve ülkede bir istikrar olması açısından Suriye'ye enerji tedarikimizi artıracağız. Bu bölgesel bağlantılar ve iş birliği çok daha önemli hale geldi." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/cin-ekonomide-devlesti-dis-ticaret-fazlasi-ilk-defa-tarihi-seviyede-rekor-kirdi---1092615479.html

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