https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/dunyayi-cuma-gunu-manyetik-firtina-vuracak-yuzde-80-olasilik-verildi-1109359939.html

Dünya'yı cuma günü manyetik fırtına vuracak: Yüzde 80 olasılık verildi

Dünya'yı cuma günü manyetik fırtına vuracak: Yüzde 80 olasılık verildi

Sputnik Türkiye

Güneş'te meydana gelen patlamaların ardından uzaya savrulan iki plazma bulutunun cuma günü Dünya'ya ulaşması bekleniyor. Meteorolog Mikhail Leus, 9 Ekim'de... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T14:18+0300

2026-10-07T14:18+0300

2026-10-07T14:18+0300

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Dünya'nın jeomanyetik alanı hafta sonunda Güneş'ten gelen iki ayrı plazma bulutunun etkisi altına girebilir. Güneş'teki hareketliliğin artmasının ardından meydana gelen patlamaların Dünya yönünde madde püskürttüğü bildirildi.Phobos hava durumu merkezinin önde gelen uzmanlarından Mikhail Leus, uluslararası tahmin merkezlerinin verilerine göre Güneş'ten kopan plazma bulutlarının 9 Ekim Cuma günü sabahın erken saatlerinde Dünya'ya ulaşmasının beklendiğini açıkladı.Leus, jeomanyetik bozulmanın yaklaşık iki gün boyunca etkili olabileceğini belirtti.Güneş'te M sınıfı patlamalar meydana geldiLeus'un aktardığı bilgilere göre hafta, Güneş aktivitesindeki belirgin artışla başladı.Güneş'te M sınıfında birkaç patlama meydana gelirken bunlardan ikisi salı gününün ilk yarısında kaydedildi.Söz konusu patlamalar sırasında uzaya büyük miktarda Güneş maddesi savruldu. Leus, olayların Dünya yönünde ilerleyen iki görece büyük plazma bulutu oluşturduğunu belirtti.Bu tür Güneş patlamalarının ardından meydana gelebilen koronal kütle atımları (CME), Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde jeomanyetik fırtınalara yol açabiliyor.Manyetik fırtına ihtimali yüzde 80Uluslararası tahmin merkezlerinin mevcut hesaplamalarına göre plazma bulutlarının Dünya'ya ulaşmasıyla birlikte G1 ve G2 seviyelerinde jeomanyetik fırtınalar meydana gelebilir.Leus, cuma günü manyetik fırtına görülme ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 olduğunu söyledi.Beklenen G1 seviyesi "zayıf", G2 seviyesi ise "orta şiddette" jeomanyetik fırtına kategorisine karşılık geliyor.Fırtınanın kesin şiddeti ise Güneş'ten gelen plazmanın Dünya'ya ulaştığı sıradaki hızı, yoğunluğu ve taşıdığı manyetik alanın yönü gibi faktörlere bağlı olacak.Etkisi yaklaşık iki gün sürebilirTahminlere göre Dünya'nın manyetik alanındaki bozulma yalnızca cuma günüyle sınırlı kalmayacak.Jeomanyetik hareketliliğin yaklaşık iki gün boyunca sürmesi, ardından kademeli olarak azalması bekleniyor.Leus, Dünya'nın jeomanyetik alanının 11 Ekim Pazar günü yeniden sakin koşullara dönmesinin beklendiğini ifade etti.Tahminlerde değişiklik yaşanması halinde fırtınanın başlangıç zamanı ve şiddeti de farklılık gösterebilir.G1 ve G2 manyetik fırtına ne anlama geliyor?Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanındaki bozulmanın şiddetine göre G1'den G5'e kadar uzanan bir ölçekle sınıflandırılıyor.G1, ölçeğin en düşük seviyesindeki fırtınaları ifade ederken G2 orta şiddette jeomanyetik fırtına anlamına geliyor.Bu seviyelerdeki fırtınalar genellikle büyük çaplı bir tehlike oluşturmuyor ancak bazı uydu sistemlerinde, yüksek frekanslı radyo haberleşmesinde, navigasyon sistemlerinde ve elektrik şebekelerinde sınırlı etkiler görülebiliyor.Jeomanyetik aktivitenin artması aynı zamanda kutup ışıklarının normalden daha düşük enlemlerde görülme ihtimalini de yükseltebiliyor.Gözler cuma sabahındaGüneş'ten yola çıkan plazma bulutlarının Dünya'ya yaklaşmasıyla birlikte tahminlerin önümüzdeki saatlerde daha da netleşmesi bekleniyor.Mevcut projeksiyona göre kritik zaman 9 Ekim Cuma sabahı olacak.Plazma bulutlarının beklendiği gibi Dünya'nın manyetik alanına ulaşması halinde G1-G2 seviyesinde manyetik fırtına başlayabilecek ve jeomanyetik hareketlilik cumartesi boyunca devam edebilecek.Pazar günü ise Dünya'nın manyetik alanının yeniden sakin koşullara dönmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cop-kamyona-sikisan-adam-25-itfaiyecinin-cabasiyla-agir-yarali-olarak-kurtardi-1109352296.html

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