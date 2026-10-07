https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cop-kamyona-sikisan-adam-25-itfaiyecinin-cabasiyla-agir-yarali-olarak-kurtardi-1109352296.html

Çöp kamyona sıkışan adam 25 itfaiyecinin çabasıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı

Çöp kamyona sıkışan adam 25 itfaiyecinin çabasıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı

Sputnik Türkiye

ABD'nin San Francisco kentinde çöp kamyonunun sıkıştırma bölümünde mahsur kalan bir adam, içeriden gelen çığlıkların fark edilmesiyle kurtarıldı. Bilinci açık... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T11:47+0300

2026-10-07T11:47+0300

2026-10-07T11:54+0300

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ABD'nin San Francisco kentinde sıradan başlayan bir çöp toplama mesaisi, kamyonun içinden gelen çığlıkların duyulmasıyla geniş çaplı bir kurtarma operasyonuna dönüştü.San Francisco İtfaiye Departmanına (SFFD) göre olay, 2 Eylül günü saat 04.11 sıralarında Mason Caddesi'nin 100. bloğunda meydana geldi. Çöp kamyonunun yük bölümünden gelen bağırışları fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.Kamyon durdurulduktan sonra içeride bir kişinin çöplerin arasında mahsur kaldığı anlaşıldı.Çöplerin altındaki adama ulaşmaya çalıştılarİtfaiye ekipleri, adamın bulunduğu noktaya ulaşabilmek için kamyonun içerisindeki çöpleri tek tek çıkarmaya başladı.San Francisco İtfaiye Departmanı Halkla İlişkiler Sorumlusu Yüzbaşı Mariano Elias, kurtarma operasyonunun iki saatten uzun sürdüğünü ve 25 itfaiyecinin görev yaptığını açıkladı.Ekipler çalışırken mahsur kalan adamın bilincinin açık olduğu ve görevlilerle konuşabildiği belirtildi.Elias, kurtarma sırasında adamın birkaç kez bağırdığını bizzat duyduğunu belirterek, çığlıkların acıdan mı yoksa içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan çaresizlikten mi geldiğini bilmediğini söyledi.İki saat sonra çöp kamyonundan çıkarıldıKimliği kamuoyuna açıklanmayan adam, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından çöp kamyonundan canlı olarak çıkarıldı.Ancak adamın ağır yaralandığı ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu belirtildi.Sağlık ekipleri, uzun süre sıkışmış halde kalan adamda ortaya çıkabilecek ezilme sendromu riskine karşı damar yolu açarak sıvı tedavisine başladı. Ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.Ezilme sendromu neden tehlikeli?Ezilme sendromu, vücudun bir bölümünün uzun süre yoğun baskı altında kalmasının ardından ortaya çıkabilen ve yaşamı tehdit edebilen ciddi bir tablo olarak biliniyor.Uzun süre sıkışan kas dokularının zarar görmesiyle hücrelerdeki bazı maddeler dolaşım sistemine karışabiliyor. Bu durum böbrekler başta olmak üzere çeşitli organlarda ciddi sorunlara ve metabolik bozukluklara yol açabiliyor.Bu nedenle uzun süre enkaz, makine veya ağır nesneler altında sıkışmış kişilerin üzerindeki baskının kaldırılması sırasında sağlık ekiplerinin kontrollü müdahalesi önem taşıyor.Çöp kamyonuna nasıl girdiği bilinmiyorYetkililer, adamın çöp kamyonunun içine nasıl girdiğini veya ne kadar süre içeride kaldığını açıklamadı.Yüzbaşı Elias, bazı kişilerin uyumak ya da kullanılabilecek eşyalar bulmak amacıyla çöp konteynerlerine girebildiğini belirterek olayın bu tür durumların taşıdığı tehlikeyi gösterdiğini söyledi.Elias, olayın olumlu tarafının ise adamın hayatta kalması olduğunu vurguladı.Çöp toplama şirketi Recology sözcüsü Robert Reed de yaşananları "oldukça sıra dışı" bir olay olarak değerlendirdi.Kurtarma sırasında bir itfaiyeci de yaralandıZorlu operasyon sırasında kurtarma ekibinden bir kişi de yaralandı.SFFD Halkla İlişkiler Sorumlusu Samuel Menchaca, bir itfaiyecinin kesik nedeniyle yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.İtfaiyecinin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.Kamyonun içinden gelen çığlıkların fark edilmesiyle başlayan operasyon, 25 itfaiyecinin iki saatten uzun süren çalışmasının ardından mahsur kalan adamın canlı olarak hastaneye ulaştırılmasıyla sona erdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/idam-etmek-icin-iki-ilac-doz-verilen-ama-hayatta-kalan-christa-pikein-bilinci-acildi-1109351139.html

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abd, çöp, çöp aracı