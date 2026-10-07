https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/dunyanin-en-iyi-sut-urunleri-aciklandi-turkiyeden-hangi-lezzetler-listeye-girdi-1109359387.html
Dünyanın en iyi süt ürünleri açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Dünyanın en iyi süt ürünleri açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi süt ürünleri listesi açıklandı. Trabzon tereyağı ikinci sırada yer alırken kaymak listenin üçüncü sırasına oturdu. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T13:59+0300
2026-10-07T13:59+0300
2026-10-07T13:59+0300
yaşam
tasteatlas
liste
tereyağı
dünyanın en iyi süt ürünlerini listesi
kaymak
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TasteAtlas, bu kez de dünyanın en iyi süt ürünlerini açıkladı. Listenin ilk sırasında İrlanda tereyağı bulunurken, Trabzon tereyağı ikinci sıraya oturdu. Türkiye'den kaymak da dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde üçüncü oldu. İşte dünyanın en iyi 10 süt ürünü
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/dunyanin-en-iyi-ikinci-corbasi-gaziantepten-cikti-ilk-yuzde-turkiyeden-4-corba-var-1108963243.html
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tasteatlas, liste, tereyağı, dünyanın en iyi süt ürünlerini listesi, kaymak
tasteatlas, liste, tereyağı, dünyanın en iyi süt ürünlerini listesi, kaymak
Dünyanın en iyi süt ürünleri açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
Dünyanın en iyi süt ürünleri listesi açıklandı. Trabzon tereyağı ikinci sırada yer alırken kaymak listenin üçüncü sırasına oturdu.
TasteAtlas, bu kez de dünyanın en iyi süt ürünlerini açıkladı. Listenin ilk sırasında İrlanda tereyağı bulunurken, Trabzon tereyağı ikinci sıraya oturdu. Türkiye'den kaymak da dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde üçüncü oldu.
İşte dünyanın en iyi 10 süt ürünü
İrlanda tereyağı (İrlanda)
Trabzon tereyağı (Türkiye)
Devonshire clotted cream (İngiltere)
Yunan yoğurdu (Yunanistan)
Bulgarsko kiselo mlyako (Bulgaristan)
Bulgar yoğurdu (Bulgaristan)
Cornish clotted cream (İngiltere)