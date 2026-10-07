https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/dunyanin-en-iyi-sut-urunleri-aciklandi-turkiyeden-hangi-lezzetler-listeye-girdi-1109359387.html

Dünyanın en iyi süt ürünleri açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?

Dünyanın en iyi süt ürünleri açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?

Sputnik Türkiye

Dünyanın en iyi süt ürünleri listesi açıklandı. Trabzon tereyağı ikinci sırada yer alırken kaymak listenin üçüncü sırasına oturdu. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T13:59+0300

2026-10-07T13:59+0300

2026-10-07T13:59+0300

yaşam

tasteatlas

liste

tereyağı

dünyanın en iyi süt ürünlerini listesi

kaymak

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TasteAtlas, bu kez de dünyanın en iyi süt ürünlerini açıkladı. Listenin ilk sırasında İrlanda tereyağı bulunurken, Trabzon tereyağı ikinci sıraya oturdu. Türkiye'den kaymak da dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde üçüncü oldu. İşte dünyanın en iyi 10 süt ürünü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/dunyanin-en-iyi-ikinci-corbasi-gaziantepten-cikti-ilk-yuzde-turkiyeden-4-corba-var-1108963243.html

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tasteatlas, liste, tereyağı, dünyanın en iyi süt ürünlerini listesi, kaymak