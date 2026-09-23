Dünyanın en iyi ikinci çorbası Gaziantep'ten çıktı: İlk yüzde Türkiye'den 4 çorba var
© AATürk mutfağı
© AA
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TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 çorbasını sıraladı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listenin birincisi Paraguay'dan vori-vori oldu. Gaziantep'in meşhur beyranı ise ikinci seçildi.
Geleneksel tarifler ve otantik restoranlar hakkında içerikler hazırlayan TasteAtlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak dünyanın en iyi çorbalarını sıraladı.
Tavuk suyu, tavuk parçaları, sebzeler, baharatlar ve Paraguay peyniriyle hazırlanan küçük mısır unu köftelerinden oluşan Paraguay'a özgü vori-vori, dünyanın en iyi çorbası seçildi.
Türkiye'den beyran zirvede
Gaziantep'in meşhur beyran çorbası ikinci sıraya yerleşti. Endonezya'dan Soto Betawi üçüncü, Japonya'dan Yokohama usulü ramen ise dördüncü sırada kendine yer buldu.
Türkiye'nin bir diğer geleneksel çorbası mercimek çorbası 12'nci sıradan listeye girdi.
Domates çorbası 55'inci, kelle paça ise 69'uncu sıradan listeye dahil oldu.
En iyi çorbalar hangileri?
İlk 20'ye giren lezzetler şu şekilde:
1- Vori-vori, Paraguay
2- Beyran çorbası, Türkiye
3- Soto Betawi, Endonezya
4- Yokohama usulü ramen, Japonya
5- Tonkotsu ramen, Japonya
6- Sinigang na baboy, Filipinler
7- Tom kha gai, Tayland
8- Lanzhou lamian, Çin
9- Lohikeitto, Finlandiya
10- Caldo de queso, Meksika
11- Sinigang, Filipinler
12- Mercimek çorbası, Türkiye
13- Taiwanese Hot Pot, Tayvan
14- Phở bò, Vietnam
15- Kalakeitto, Finlandiya
16- Gulai, Endonezya
17- Sopa de lima, Meksika
18- Sopa da pedra, Portekiz
19- Barszcz czysty czerwony, Polonya
20- Húsleves, Macaristan
2- Beyran çorbası, Türkiye
3- Soto Betawi, Endonezya
4- Yokohama usulü ramen, Japonya
5- Tonkotsu ramen, Japonya
6- Sinigang na baboy, Filipinler
7- Tom kha gai, Tayland
8- Lanzhou lamian, Çin
9- Lohikeitto, Finlandiya
10- Caldo de queso, Meksika
11- Sinigang, Filipinler
12- Mercimek çorbası, Türkiye
13- Taiwanese Hot Pot, Tayvan
14- Phở bò, Vietnam
15- Kalakeitto, Finlandiya
16- Gulai, Endonezya
17- Sopa de lima, Meksika
18- Sopa da pedra, Portekiz
19- Barszcz czysty czerwony, Polonya
20- Húsleves, Macaristan
21 Aralık 2023, 13:58