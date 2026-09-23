https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/dunyanin-en-iyi-ikinci-corbasi-gaziantepten-cikti-ilk-yuzde-turkiyeden-4-corba-var-1108963243.html

Dünyanın en iyi ikinci çorbası Gaziantep'ten çıktı: İlk yüzde Türkiye'den 4 çorba var

Dünyanın en iyi ikinci çorbası Gaziantep'ten çıktı: İlk yüzde Türkiye'den 4 çorba var

Sputnik Türkiye

TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 çorbasını sıraladı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listenin birincisi Paraguay'dan vori-vori oldu. Gaziantep'in meşhur... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T12:23+0300

2026-09-23T12:23+0300

2026-09-23T12:23+0300

yaşam

beyran çorbası

çorba

tasteatlas

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Geleneksel tarifler ve otantik restoranlar hakkında içerikler hazırlayan TasteAtlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak dünyanın en iyi çorbalarını sıraladı.Tavuk suyu, tavuk parçaları, sebzeler, baharatlar ve Paraguay peyniriyle hazırlanan küçük mısır unu köftelerinden oluşan Paraguay'a özgü vori-vori, dünyanın en iyi çorbası seçildi.Türkiye'den beyran zirvedeGaziantep'in meşhur beyran çorbası ikinci sıraya yerleşti. Endonezya'dan Soto Betawi üçüncü, Japonya'dan Yokohama usulü ramen ise dördüncü sırada kendine yer buldu.Türkiye'nin bir diğer geleneksel çorbası mercimek çorbası 12'nci sıradan listeye girdi.Domates çorbası 55'inci, kelle paça ise 69'uncu sıradan listeye dahil oldu.En iyi çorbalar hangileri?İlk 20'ye giren lezzetler şu şekilde:1- Vori-vori, Paraguay2- Beyran çorbası, Türkiye3- Soto Betawi, Endonezya4- Yokohama usulü ramen, Japonya5- Tonkotsu ramen, Japonya6- Sinigang na baboy, Filipinler7- Tom kha gai, Tayland8- Lanzhou lamian, Çin9- Lohikeitto, Finlandiya10- Caldo de queso, Meksika11- Sinigang, Filipinler12- Mercimek çorbası, Türkiye13- Taiwanese Hot Pot, Tayvan14- Phở bò, Vietnam15- Kalakeitto, Finlandiya16- Gulai, Endonezya17- Sopa de lima, Meksika18- Sopa da pedra, Portekiz19- Barszcz czysty czerwony, Polonya20- Húsleves, Macaristan

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231221/dunyanin-en-kotu-yemeklerinden-biri-secilmisti-fiyati-iki-katina-cikti-1078685442.html

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beyran çorbası, çorba, tasteatlas