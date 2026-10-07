https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cumhurbaskani-erdogan-ak-partili-milletvekillerine-sesleniyor-izmir-bugun-bir-baska-cok-coskulu-1109351460.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Sahtekarlık yapanlar hesabını verecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Sahtekarlık yapanlar hesabını verecek'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yasama Yılı Açılış Toplantısı'ndaki konuşmasının başında "İzmir bugün bir başka çok coşkulu" dedi. Erdoğan fon krizine... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T11:40+0300
2026-10-07T11:40+0300
2026-10-07T12:21+0300
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ak parti
cumhurbaşkanı
i̇zmir
milletvekilleri
cemil tugay
rozet
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın ilk mesjaı İzmir'e oldu:Erdoğan'ı dinleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bulunuyor.Ekonomi mesajlarıFon krizi mesajıBahçeli'ye teşekkürErdoğan, dün MHP Grup Toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti ve "Dünkü açıklamasından dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerimiz iletiyorum. Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum" dedi.Muhalefete 'tavır' eleştirisiErdoğan TBMM açılışında konuşması öncesinde salonu terk eden YENİ Parti'ye yönelik "Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum" dedi.Bekir Bozdağ'a teşekkürErdoğan'dan muhalefet eleştiriPartililere seslendi: Karamsarlığa düşmeyinAK Parti belediyeciliğin kitabını yazmıştır
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, i̇zmir, milletvekilleri, cemil tugay, rozet
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, i̇zmir, milletvekilleri, cemil tugay, rozet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Sahtekarlık yapanlar hesabını verecek'
11:40 07.10.2026 (güncellendi: 12:21 07.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yasama Yılı Açılış Toplantısı'ndaki konuşmasının başında "İzmir bugün bir başka çok coşkulu" dedi. Erdoğan fon krizine ilişkin de 'İlgili tüm birimlerimiz ihtiyaç duyulan adımları atıyor. Sahtekarlık yapanlar bunun hesabını Türk mahkemelerine ve yaratana verecektir.' dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın ilk mesjaı İzmir'e oldu:
Yeni yasama yılı hayırlı olsun. İzmir bugün bir başka çok coşkulu
Erdoğan'ı dinleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bulunuyor.
3 Ekim'de eylül ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Eylülde ihracatımız bir önceki yıl aynı ayına göre yüzde 15.4 arttı. 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2026 yılı için hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle petrol fiyatları etkisini en fazla enflasyonda hissediyoruz. Eylülde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1.84 üretici fiyatları yüzde 2.07 artış göstermiştir. Son 5 senede ilk defa yüzde 30'un altına indi enflasyon. Merkez Bankası'nın hesaplamasına göre savaşın enflasyona etkisi 7 puandır. Milletimizi zorlayan kira eğitim ve kira fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Elbette enflasyonda arzu ettiğimiz yerde değiliz.
Bu meselenin en başta hukuki yönü var. Yargı, meselenin hukuki yönüne dair her şeyi yapıyor. Bu meselenin bir de ekonomik yönü var. İlgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde takip ediyor, finans piyasalarının bu krizden daha sağlıklı çıkması için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için yasal süreçleri işletiyoruz. Sahtekarlık yapanlar bunun hesabını Türk mahkemelerine ve yaradana verecektir.
Erdoğan, dün MHP Grup Toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli'ye
teşekkür etti ve "Dünkü açıklamasından dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerimiz iletiyorum. Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum"
dedi.
Muhalefete 'tavır' eleştirisi
Erdoğan TBMM açılışında konuşması öncesinde salonu terk eden YENİ Parti'ye yönelik "Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum"
dedi.
Sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini 3 buçuk yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum
Erdoğan'dan muhalefet eleştiri
Biz kalemşörlerin ya da sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesi ile değil milletin çizdiği istikamette yol tutarız. Boşuna heveslenip fırsatçılık yapıyorlar. Bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır.
Partililere seslendi: Karamsarlığa düşmeyin
Hiçbir arkadaşım karamsarlığa düşmesin. Milletin emanetine yoksulun ekmeğine kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur. Tertemiz geldik tertemiz devam edeceğiz. Her krizden badireden güçlenerek çıktı buradan da çıkacağız.
AK Parti belediyeciliğin kitabını yazmıştır
AK Parti belediyeciliğin kitabını yazmıştır. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı ile kimse yarışamaz