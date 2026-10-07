Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: 'Sahtekarlık yapanlar hesabını verecek'

Bu meselenin en başta hukuki yönü var. Yargı, meselenin hukuki yönüne dair her şeyi yapıyor. Bu meselenin bir de ekonomik yönü var. İlgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde takip ediyor, finans piyasalarının bu krizden daha sağlıklı çıkması için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için yasal süreçleri işletiyoruz. Sahtekarlık yapanlar bunun hesabını Türk mahkemelerine ve yaradana verecektir.