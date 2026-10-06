Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha aday olmalı

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının yeniden Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki zemin fazlasıyla vardır. MHP olarak düşüncemiz şudur, Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için TBMM'de uygun zamanda azami mutabakat ile seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclis'in alacağı karar ile yenilenecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması ile sistem ruhuna uygun işletilmiş olacak