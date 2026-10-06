https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bahceli-hangi-makamdan-gelirse-gelsin-kamu-kaynaklarinin-usulsuz-kullanimina-iliskin-her-iddia-1109319785.html
Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha aday olmalı
Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha aday olmalı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin konuştu ve "Hangi makamdan gelirse gelsin kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T10:56+0300
2026-10-06T10:56+0300
2026-10-06T11:18+0300
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devlet bahçeli
tbmm
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yolsuzluk ile mücadele konusunda mesaj verdi:Bahçeli'den Birleşmiş Milletler mesajı'Adayımızın Erdoğan olması arzumuz'Siyasi formülü açıkladı
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mhp, devlet bahçeli, tbmm
mhp, devlet bahçeli, tbmm
Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha aday olmalı
10:56 06.10.2026 (güncellendi: 11:18 06.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin konuştu ve "Hangi makamdan gelirse gelsin kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia soruşturulmalıdır" dedi. Bahçeli ayrıca seçim için 2028 yılını işaret etti ve "cumhurbaşkanı adayının yeniden Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yolsuzluk ile mücadele konusunda mesaj verdi:
Türkiye, yaşanan yolsuzluk gibi gelişmeler kapsamında çürüme tartışmaları ile karşı karşıya bırakılmamalı. Hangi makamdan gelirse gelsin kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia soruşturulmalıdır
Bahçeli'den Birleşmiş Milletler mesajı
BM'nin siyasi merkez New York ise adalet merkezi Ankara'dır
'Adayımızın Erdoğan olması arzumuz'
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının yeniden Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki zemin fazlasıyla vardır. MHP olarak düşüncemiz şudur, Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için TBMM'de uygun zamanda azami mutabakat ile seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclis'in alacağı karar ile yenilenecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması ile sistem ruhuna uygun işletilmiş olacak
Önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülü şöyledir: yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrıdır.