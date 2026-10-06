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Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha aday olmalı
Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha aday olmalı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin konuştu ve "Hangi makamdan gelirse gelsin kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yolsuzluk ile mücadele konusunda mesaj verdi:Bahçeli'den Birleşmiş Milletler mesajı'Adayımızın Erdoğan olması arzumuz'Siyasi formülü açıkladı
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mhp, devlet bahçeli, tbmm
mhp, devlet bahçeli, tbmm

Devlet Bahçeli: Erdoğan bir kez daha aday olmalı

10:56 06.10.2026 (güncellendi: 11:18 06.10.2026)
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Didem Mente
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin konuştu ve "Hangi makamdan gelirse gelsin kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia soruşturulmalıdır" dedi. Bahçeli ayrıca seçim için 2028 yılını işaret etti ve "cumhurbaşkanı adayının yeniden Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yolsuzluk ile mücadele konusunda mesaj verdi:

Türkiye, yaşanan yolsuzluk gibi gelişmeler kapsamında çürüme tartışmaları ile karşı karşıya bırakılmamalı. Hangi makamdan gelirse gelsin kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia soruşturulmalıdır

Bahçeli'den Birleşmiş Milletler mesajı

BM'nin siyasi merkez New York ise adalet merkezi Ankara'dır

'Adayımızın Erdoğan olması arzumuz'

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının yeniden Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki zemin fazlasıyla vardır. MHP olarak düşüncemiz şudur, Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için TBMM'de uygun zamanda azami mutabakat ile seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclis'in alacağı karar ile yenilenecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması ile sistem ruhuna uygun işletilmiş olacak

Siyasi formülü açıkladı

Önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülü şöyledir: yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrıdır.

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