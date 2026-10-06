https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/umman-aciklarinda-ticari-gemiye-saldiri-gemide-yangin-cikti-1109341430.html
Umman açıklarında ticari gemiye saldırı: Gemide yangın çıktı
Umman açıklarında ticari gemiye saldırı: Gemide yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Panama bandıralı “ON PEACE” adlı ticari gemi, Umman açıklarında saldırıya uğradı. Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle 10 kişilik mürettebat tahliye... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T22:46+0300
2026-10-06T22:46+0300
2026-10-06T23:53+0300
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Panama bandıralı 'ON PEACE' adlı ticari gemide çıkan yangının ardından 10 kişilik mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Umman Savunma Bakanlığı, geminin Musendem ili açıklarında saldırıya uğradığını açıkladı.Umman Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'ON PEACE' isimli Panama bandıralı ticari gemi, Musendem'e bağlı Lima bölgesinin yaklaşık 9 deniz mili açığında saldırıya uğradı.Saldırının ardından gemide yangın çıktığı belirtilirken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebat Umman Silahlı Kuvvetleri tarafından olay bölgesinden tahliye edildi. Mürettebatın daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Bakanlık açıklamasında, gemiyi kimin hedef aldığı veya saldırının kaynağına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/babulmendepte-dengeler-degisiyor-husiler-kiyida-geriledi-1109321664.html
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Umman açıklarında ticari gemiye saldırı: Gemide yangın çıktı
22:46 06.10.2026 (güncellendi: 23:53 06.10.2026)
Panama bandıralı “ON PEACE” adlı ticari gemi, Umman açıklarında saldırıya uğradı. Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle 10 kişilik mürettebat tahliye edildi.
Panama bandıralı 'ON PEACE' adlı ticari gemide çıkan yangının ardından 10 kişilik mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Umman Savunma Bakanlığı, geminin Musendem ili açıklarında saldırıya uğradığını açıkladı.
Umman Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'ON PEACE' isimli Panama bandıralı ticari gemi, Musendem'e bağlı Lima bölgesinin yaklaşık 9 deniz mili açığında saldırıya uğradı.
Saldırının ardından gemide yangın çıktığı belirtilirken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebat Umman Silahlı Kuvvetleri tarafından olay bölgesinden tahliye edildi. Mürettebatın daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, gemiyi kimin hedef aldığı veya saldırının kaynağına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.