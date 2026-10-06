https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/umman-aciklarinda-ticari-gemiye-saldiri-gemide-yangin-cikti-1109341430.html

Umman açıklarında ticari gemiye saldırı: Gemide yangın çıktı

Umman açıklarında ticari gemiye saldırı: Gemide yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Panama bandıralı “ON PEACE” adlı ticari gemi, Umman açıklarında saldırıya uğradı. Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle 10 kişilik mürettebat tahliye... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T22:46+0300

2026-10-06T22:46+0300

2026-10-06T23:53+0300

dünya

panama

umman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106608641_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_67012736e8bc592479ebcb3668193194.jpg

Panama bandıralı 'ON PEACE' adlı ticari gemide çıkan yangının ardından 10 kişilik mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Umman Savunma Bakanlığı, geminin Musendem ili açıklarında saldırıya uğradığını açıkladı.Umman Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'ON PEACE' isimli Panama bandıralı ticari gemi, Musendem'e bağlı Lima bölgesinin yaklaşık 9 deniz mili açığında saldırıya uğradı.Saldırının ardından gemide yangın çıktığı belirtilirken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebat Umman Silahlı Kuvvetleri tarafından olay bölgesinden tahliye edildi. Mürettebatın daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Bakanlık açıklamasında, gemiyi kimin hedef aldığı veya saldırının kaynağına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/babulmendepte-dengeler-degisiyor-husiler-kiyida-geriledi-1109321664.html

panama

umman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

panama, umman