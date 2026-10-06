https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/babulmendepte-dengeler-degisiyor-husiler-kiyida-geriledi-1109321664.html

Babülmendep’te dengeler değişiyor: Husiler kıyıda geriledi

Babülmendep’te dengeler değişiyor: Husiler kıyıda geriledi

Sputnik Türkiye

Yemen’de savaş yeniden şiddetlenirken Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin Babülmendep Boğazı çevresinde ilerleyerek Moha’yı kontrol altına aldığı... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T11:57+0300

2026-10-06T11:57+0300

2026-10-06T11:57+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Yemen’de yeniden tırmanan çatışmalar, küresel enerji ve ticaret yollarının en kritik geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, Kızıldeniz kıyısında ilerleyerek stratejik Moha kentine ulaştı.Hükümet kaynakları, Husilerin geçen ay ele geçirdiği kıyı bölgelerinin büyük bölümünden çıkarıldığını öne sürdü. Yemen Savunma Bakanlığı da Moha’nın hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.Husi̇ler kıyıdan dağlık bölgelere çeki̇ldi̇Reuters’a konuşan dört hükümet kaynağına göre Husi savaşçılar, hükümet güçlerinin ilerlemesi üzerine kıyı hattından çekilerek yüksek kesimlere yöneldi. Hükümet birliklerinin ilerleyişinde Suudi Arabistan’ın yoğun hava desteğinin etkili olduğu bildirildi.Gelişmelerin bağımsız kaynaklarca doğrulanması halinde Husilerin Kızıldeniz’deki petrol ve ticaret güzergâhları üzerindeki baskısının azalabileceği değerlendiriliyor. Ancak grubun farklı bölgelerden insansız hava araçlarıyla gemileri hedef alma kapasitesini koruduğuna dikkat çekiliyor.Hükümet güçleri daha önce Babülmendep’in girişindeki Zübab bölgesinde, aralarında bir hava pistinin de bulunduğu stratejik noktaları ele geçirmişti. Husilerin bölgeyi geçen ay kontrol altına alması, kritik deniz yolunun güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.BABÜLMENDEP İÇİN ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİYemen’de uzun süredir düşük yoğunlukta devam eden savaş, ABD ile İran arasındaki çatışmanın bölgeye yayılmasıyla son haftalarda yeniden şiddetlendi.Husilerin Babülmendep üzerindeki etkisini artırmaya çalıştığı, Suudi Arabistan’daki kentleri ve kritik altyapıyı da füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildiriliyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise pazartesi günü Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinde, deniz unsurlarının da katıldığı bir askeri operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN’DA KRİTİK NOKTALARI HEDEF ALDIĞINI İDDİA ETTİKıyıdaki gelişmelerin ardından Husiler, Suudi Arabistan içindeki bir dizi stratejik noktaya saldırılar gerçekleştirdiklerini öne sürdü.Grup; Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Rabig’deki Aramco rafinerisi, Abha Uluslararası Havalimanı ve Hamis Muşayt Askeri Üssü’nü hedef aldığını iddia etti.Söz konusu saldırıların gerçekleşip gerçekleşmediği bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. Suudi Arabistan yönetimi ve Aramco’dan da ilk aşamada iddialara ilişkin açıklama gelmedi.Kıyıda geri̇ledi̇ler, Tai̇z’de i̇lerledi̇lerHusilerin Babülmendep çevresindeki kıyı hattında gerilemesine karşın ülkenin üçüncü büyük kenti Taiz çevresinde ilerleme kaydettiği bildirildi.Yemen hükümetine bağlı beş askeri kaynak, Husilerin dağlık bölgedeki bazı yolları kontrol altına alarak hükümet güçlerinin Taiz’deki hareket alanını daralttığını söyledi. Bir hükümet kaynağı ise yolun tamamen kesildiği yönündeki iddiayı reddetti.Husilere bağlı bir haber ajansı da grubun El-Mevasit bölgesinde hükümet güçlerini geri püskürttüğünü ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin evinin bulunduğu bölgeye kadar ilerlediğini ileri sürdü. Hükümet kaynaklarına göre 500 binden fazla kişinin yaşadığı Taiz çevresindeki askeri baskı artıyor.Husi̇lerden Suudi̇ hava sahasina tehdi̇tHusiler, çatışmaların genişlemesiyle birlikte Suudi Arabistan hava sahasındaki hava trafiğini hedef alabilecekleri tehdidinde de bulundu.Gerilimin tırmanmasının ardından Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın taraf olduğu Mekke Paktı kapsamında Riyad’da acil toplantı gerçekleştirildi.Toplantının ardından açıklama yapan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, üç ülkenin Husilerin saldırıları karşısında ortak hareket edilmesi konusunda mutabık kaldığını duyurdu.Mekke Paktı’nda “kolekti̇f caydiricilik” kararıBin Selman, toplantıda tarafların Husilerin “Suudi Arabistan Krallığı ve kutsal bölgelere yönelik menfur saldırıları” karşısındaki dayanışmalarını yeniden teyit ettiklerini belirtti.Suudi Bakan'a göre Mekke İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, saldırılara karşı ortak savunma mekanizmalarının devreye alınmasını da görüştü.Komitenin “saldırılara ve bu saldırılardan sorumlu olan herkese karşı İttifak çerçevesinde kolektif caydırıcılık önlemlerinin devreye sokulması” konusunda uzlaştığı bildirildi.Ağustos ayında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edilmesini öngörüyor.Yemen’de 184 bi̇n ki̇şi̇ yeri̇nden edi̇ldi̇Askeri hareketliliğin yeniden hız kazanması, yıllardır ağır bir insani krizle karşı karşıya bulunan Yemen’de siviller üzerindeki baskıyı da artırdı.Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların yeniden başlamasından bu yana yaklaşık 184 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.Yemen’in uluslararası alanda tanınan Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise pazar günü yaptığı açıklamada Husilere karşı mücadelenin “ülke milislerin kontrolünden kurtarılana kadar” devam edeceğini söyledi.Suudi Arabistan, Babülmendep çevresinde ilerleyen hükümet güçlerine destek amacıyla yüzlerce hedefi vurduğunu açıkladı. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı ise Sana vilayetinin Sanhan ve Savan bölgelerine düzenlenen saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin yaralandığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/litvanyadan-abdye-mesaj-kalici-amerikan-ussune-ev-sahipligi-yapmaya-haziriz-1109321542.html

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suudi arabistan, yemen, babülmendep boğazı, husiler, aramco, uluslararası göç örgütü (iom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ortadoğu, haberler