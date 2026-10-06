https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-ulastirma-bakanligi-liberya-bayrakli-tankere-karadeniz-aciklarinda-saldiri-duzenlendi-1109340996.html
Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Liberya bayraklı tankere Karadeniz açıklarında saldırı düzenlendi
Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Liberya bayraklı tankere Karadeniz açıklarında saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Liberya bayraklı ‘Aframax Rio’ adlı tankerin Karadeniz kıyıları açıklarında insansız deniz araçlarının saldırısına uğradığını... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T22:20+0300
2026-10-06T22:20+0300
2026-10-06T22:20+0300
dünya
rusya ulaştırma bakanlığı
karadeniz
liberya
tanker
petrol
insansız deniz aracı
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı, petrol taşıyan Liberya bayraklı “Aframax Rio” tankerinin Karadeniz kıyıları açıklarında insansız deniz araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan 23 Hindistan vatandaşı mürettebat kurtarıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.Olayın ardından Karadeniz’de su yüzeyine yayılan petrolün alev aldığı belirtildi. Bakanlık, saldırının yol açtığı sonuçların giderilmesi için bölgede yeterli personel ve ekipmanın bulunduğunu açıkladı.Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin’in, tankere yönelik saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla kriz masası oluşturduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/peskov-rusya-karadenizde-guvenlik-konusunda-diyaloga-hazir-1109247979.html
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rusya ulaştırma bakanlığı, karadeniz, liberya, tanker, petrol, insansız deniz aracı
rusya ulaştırma bakanlığı, karadeniz, liberya, tanker, petrol, insansız deniz aracı
Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Liberya bayraklı tankere Karadeniz açıklarında saldırı düzenlendi
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Liberya bayraklı ‘Aframax Rio’ adlı tankerin Karadeniz kıyıları açıklarında insansız deniz araçlarının saldırısına uğradığını açıkladı. Gemideki 23 Hindistan vatandaşı kurtarılırken ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, petrol taşıyan Liberya bayraklı “Aframax Rio” tankerinin Karadeniz kıyıları açıklarında insansız deniz araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan 23 Hindistan vatandaşı mürettebat kurtarıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayın ardından Karadeniz’de su yüzeyine yayılan petrolün alev aldığı belirtildi. Bakanlık, saldırının yol açtığı sonuçların giderilmesi için bölgede yeterli personel ve ekipmanın bulunduğunu açıkladı.
Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin’in, tankere yönelik saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla kriz masası oluşturduğu kaydedildi.