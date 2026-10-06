https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/rusya-ulastirma-bakanligi-liberya-bayrakli-tankere-karadeniz-aciklarinda-saldiri-duzenlendi-1109340996.html

Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Liberya bayraklı tankere Karadeniz açıklarında saldırı düzenlendi

Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Liberya bayraklı tankere Karadeniz açıklarında saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Liberya bayraklı ‘Aframax Rio’ adlı tankerin Karadeniz kıyıları açıklarında insansız deniz araçlarının saldırısına uğradığını... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T22:20+0300

2026-10-06T22:20+0300

2026-10-06T22:20+0300

dünya

rusya ulaştırma bakanlığı

karadeniz

liberya

tanker

petrol

insansız deniz aracı

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Rusya Ulaştırma Bakanlığı, petrol taşıyan Liberya bayraklı “Aframax Rio” tankerinin Karadeniz kıyıları açıklarında insansız deniz araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan 23 Hindistan vatandaşı mürettebat kurtarıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.Olayın ardından Karadeniz’de su yüzeyine yayılan petrolün alev aldığı belirtildi. Bakanlık, saldırının yol açtığı sonuçların giderilmesi için bölgede yeterli personel ve ekipmanın bulunduğunu açıkladı.Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin’in, tankere yönelik saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla kriz masası oluşturduğu kaydedildi.

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rusya ulaştırma bakanlığı, karadeniz, liberya, tanker, petrol, insansız deniz aracı