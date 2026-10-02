https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/peskov-rusya-karadenizde-guvenlik-konusunda-diyaloga-hazir-1109247979.html

Peskov: Rusya, Karadeniz’de güvenlik konusunda diyaloğa hazır

Peskov: Rusya, Karadeniz’de güvenlik konusunda diyaloğa hazır

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Karadeniz’de güvenliğin sağlanması konusunda tüm ülkelerle diyaloğa açık olduğunu, ancak halihazırda yürütülen somut... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’nın Karadeniz’de güvenlik konusunu görüşmeye hazır olduğunu belirtti.Hindistan, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerle ikili anlaşma seçeneklerinin değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, “Tüm ülkelerle diyaloğa açığız ancak şu aşamada bu konuda herhangi bir somut görüşme yürütülmüyor” dedi.Peskov, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) bu yöndeki girişimine ilişkin de henüz somut bir gelişme bulunmadığını belirterek, Kiev yönetiminin de kapsamlı anlaşmalara varma konusunda herhangi bir eğilim göstermediğini vurguladı.Kremlin’e diğer ülkelerden teklif gelip gelmediği sorulan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir gün önce Valday Forumu’nda yaptığı açıklamalara atıfta bulundu.Putin, konuşmasında Ukrayna’nın Karadeniz’de tankerlere ve diğer sivil gemilere saldırdığını, Rusya’nın ise buna karşılık savaş gemilerini veya askeri yük taşıyan gemileri hedef aldığını ifade etmişti.Rus lider, artık Moskova’ya “her kanaldan” bu eylemleri durdurması yönünde çağrı yapıldığını belirterek, olayları başlatan tarafın Rusya olmadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kremlinden-turkiyenin-karadeniz-onerisine-iliskin-aciklama-kieve-askeri-sevkiyatlar-tamamen-1109225677.html

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, karadeniz, türkiye, hindistan, mısır, birleşmiş milletler (bm), valday