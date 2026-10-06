https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/atasehir-belediyesi-sorusturmasinda-5-tutuklama-9-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-1109311646.html

Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 5 tutuklama: 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 5 tutuklama: 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Sputnik Türkiye

Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden, aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T00:52+0300

2026-10-06T00:52+0300

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 Ekim’de düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin emniyettekiişlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım ve Murat Korkmaz ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.Savcılık ifadeleri sırasında adı geçen Mehmet Mustafa Karademir de soruşturmaya dahil edildi. Karademir, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda 5 kişinin tutuklanmasına, 9 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Soruşturma derinleştirildiSoruşturmanın, 20 Nisan’da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları, tanık beyanları ve rüşvet verdiği öne sürülen kişilerin ifadeleri doğrultusunda genişletildiği belirtildi.İncelemelerde, bazı belediye çalışanlarının yüksek miktarlı hediye kartları ve döviz cinsinden para aldığı, bazı firma sahiplerinin ise söz konusu ödemeleri yaptığına ilişkin tespitlere ulaşıldığı ifade edildi.Dijital materyallerin incelenmesi sonucu ayrıca bazı belediye çalışanlarının, Ataşehir Belediyesinde imar ve iskan işleri bulunan firma sahiplerine 'çöp konteyneri' aldırarak maddi menfaat sağladıklarına yönelik bulgular elde edildiği bildirildi.Şüphelilerin, 20 Nisan’da tutuklanan bazı kişilerle birlikte hareket ederek soruşturmaya konu edilen suçları işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.3 Ekim’de operasyon düzenlenmiştiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 3 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, belediye başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse, eski belediye başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi, Ataşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, belediye çalışanları Mustafa Anıl Altan ve Gülsüm Aslan ile şirket ortakları Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Halim Bak ve Ersin Yıldırım gözaltına alındı.Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/vahap-secer-adliyeye-sevk-edildi-gozler-savcilik-kararinda-1109286066.html

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