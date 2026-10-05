https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/vahap-secer-adliyeye-sevk-edildi-gozler-savcilik-kararinda-1109286066.html

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi: Gözler savcılık kararında

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi: Gözler savcılık kararında

Sputnik Türkiye

Mersin'de üç belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sağlık... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T07:22+0300

2026-10-05T07:22+0300

2026-10-05T08:31+0300

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.Seçer ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.Belediye başkanları sabaha karşı hastaneye getirildiMersin'deki soruşturma kapsamında gözaltında bulunan belediye başkanları, sabah saat 04.30 sıralarında Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi.Sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu şüpheliler Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.Seçer ve diğer belediye başkanlarının emniyetteki ifade işlemleri 4 Ekim'de başlamış, akşam saatlerinde tamamlanmıştı.59 kişi gözaltına alınmıştıMersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Ekim'de Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmişti.Operasyonda üç belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın belediyelerde gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin iddiaları kapsadığı bildirildi.Operasyon sırasında belediyelerde ve şüphelilerin adreslerinde aramalar da gerçekleştirilmişti.Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 330 milyon liralık iddiaSoruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki 13 ihale ve 63 doğrudan temin işlemi inceleniyor.Soruşturma makamlarının iddiasına göre söz konusu işlemler nedeniyle 330 milyon 945 bin TL kamu zararı oluştu.Bu rakamlar soruşturma dosyasındaki iddialara dayanıyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.Mezitli ve Yenişehir de soruşturma kapsamındaSoruşturmanın bir diğer ayağını Mezitli ve Yenişehir belediyelerindeki işlemler oluşturuyor.İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin TL, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL kamu zararı oluştuğu öne sürüldü.Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkındaki iddia da dahil edildiğinde üç belediyeye ilişkin soruşturmalarda öne sürülen kamu zararının toplamı yaklaşık 1 milyar 447 milyon TL'ye ulaşıyor.Söz konusu tutarlar soruşturma makamlarının iddialarını yansıtıyor ve yargılama sonucunda kesinleşmiş kamu zararı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.Mezitli Belediye Başkanı hakkında ayrı soruşturmaMezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında belediyeye ilişkin soruşturmanın yanı sıra ayrı bir dosyanın daha yürütüldüğü bildirildi.Tuncer'in, husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiasıyla “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturulduğu belirtildi.Soruşturma dosyasına giren olaylar arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı medya kuruluşuna yönelik silahlı saldırıların da bulunduğu bildirildi.Bu suçlamalar da soruşturma aşamasındaki iddialardan oluşuyor.Gözler savcılık işlemlerindeDört günlük gözaltı sürecinin ardından Seçer ve diğer şüphelilerin adliyeye getirilmesiyle soruşturmada yeni aşamaya geçildi.Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından haklarında serbest bırakma, adli kontrol talebi veya tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk yönünde karar verilmesi bekleniyor.Seçer'in aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olması nedeniyle Mersin'deki adli süreç siyasi çevreler tarafından da yakından takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ak-partili-serkan-bayram-fon-sorusturmalariyla-ilgili-sozlerinden-dolayi-ozur-diledi-1109284726.html

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