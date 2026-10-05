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Uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesine baskın: Kişi başı kaç para aldıkları ortaya çıktı
Uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesine baskın: Kişi başı kaç para aldıkları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Fransız adli kaynaklarıyla yapılan çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 14 kişi... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. Fransız adli makamlarından gelen bilgiyi değerlendiren ekipler, kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isteyenlerden 15 bin Euro para aldıkları tespit edilen çete üyelerini yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 6 kilo 400 gram altın, 162 bin euro, 81 dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.3 ülkede de faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fransa adli makamlarından gelen bir bilgiyi değerlendiren ekipler, Fransa, Yunanistan ve Türkiye’de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünü ortaya çıkardı.Alınan bilgi sonrası titiz bir çalışma yürüten ekipler, düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sevk edildiğini, örgütün Türkiye yapılanmasının ise sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiğini belirledi.FETÖ üyelerine de kaçırdıkları ortaya çıktıYapılan çalışmalarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında aranması olan 32 zanlının da bu sayede sınır dışına çıktığını ortaya çıkaran ekipler, örgütün kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlerden 15 bin euro aldığını tespit etti.Bu arada Edirne'den Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin bazılarının ise Meriç Nehri kıyısında kar maskeli kişilerce yakalanıp gasbedilip tekrar Türkiye'ye botla gönderildiği de yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldı.Paraları 'havala' yöntemiyle aldılar Düzensiz göçmen ve aranması olan zanlılardan elde edilen paraları "havala" yönetimiyle alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 14 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 kilo 400 gram altın, 162 bin avro, 81 dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.Konuyla ilgili paylaşılan görüntülerde görüşlerine yer verilen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise bu operasyonun sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Yıldız'ın operasyon kapsamında Fransa Büyükelçiliği irtibat görevlisiyle görüşmesi de görüntülerde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/mans-denizinde-multeci-rekoru-tek-botla-230-kisi-ingiltereye-gecti-1107904287.html
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fransa, türkiye, göçmen kaçakçılığı
fransa, türkiye, göçmen kaçakçılığı

Uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesine baskın: Kişi başı kaç para aldıkları ortaya çıktı

17:50 05.10.2026
göçmen kaçakçılığı
göçmen kaçakçılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Fransız adli kaynaklarıyla yapılan çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 14 kişi yakalandı, milyonlarca lira ele geçirildi.
Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. Fransız adli makamlarından gelen bilgiyi değerlendiren ekipler, kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isteyenlerden 15 bin Euro para aldıkları tespit edilen çete üyelerini yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 6 kilo 400 gram altın, 162 bin euro, 81 dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.

3 ülkede de faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Fransa adli makamlarından gelen bir bilgiyi değerlendiren ekipler, Fransa, Yunanistan ve Türkiye’de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünü ortaya çıkardı.
Alınan bilgi sonrası titiz bir çalışma yürüten ekipler, düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sevk edildiğini, örgütün Türkiye yapılanmasının ise sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiğini belirledi.
göçmen kaçakçılığı
göçmen kaçakçılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
göçmen kaçakçılığı

FETÖ üyelerine de kaçırdıkları ortaya çıktı

Yapılan çalışmalarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında aranması olan 32 zanlının da bu sayede sınır dışına çıktığını ortaya çıkaran ekipler, örgütün kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlerden 15 bin euro aldığını tespit etti.
Bu arada Edirne'den Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin bazılarının ise Meriç Nehri kıyısında kar maskeli kişilerce yakalanıp gasbedilip tekrar Türkiye'ye botla gönderildiği de yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldı.
göçmen kaçakçılığı
göçmen kaçakçılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
göçmen kaçakçılığı

Paraları 'havala' yöntemiyle aldılar

Düzensiz göçmen ve aranması olan zanlılardan elde edilen paraları "havala" yönetimiyle alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 kilo 400 gram altın, 162 bin avro, 81 dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Konuyla ilgili paylaşılan görüntülerde görüşlerine yer verilen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise bu operasyonun sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Yıldız'ın operasyon kapsamında Fransa Büyükelçiliği irtibat görevlisiyle görüşmesi de görüntülerde yer aldı.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
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