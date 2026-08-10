https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/mans-denizinde-multeci-rekoru-tek-botla-230-kisi-ingiltereye-gecti-1107904287.html

Manş denizinde mülteci rekoru: Tek botla 230 kişi İngiltere'ye geçti

Manş denizinde mülteci rekoru: Tek botla 230 kişi İngiltere'ye geçti

Sputnik Türkiye

Fransa'dan İngiltere'ye doğru yola çıkan yaklaşık 15 metrelik bir şişme botla 230 göçmen Manş Denizi'ni geçti. Aralarında 20'den fazla çocuğun da bulunduğu... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T18:52+0300

2026-08-10T18:52+0300

2026-08-10T18:52+0300

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Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye yönelik göçmen geçişlerinde şimdiye kadarki en yüksek sayı kaydedildi. Fransa'nın kuzeydoğu kıyılarından pazar gecesi ayrılan şişme bota 230 kişinin bindirildiği, yolcular arasında 20'den fazla çocuğun bulunduğu bildirildi.Böylece geçen ay 165 kişinin tek bir botla Manş Denizi'ni geçmesiyle kaydedilen önceki rekor geride kaldı. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bot, Fransız kurtarma ekipleri tarafından İngiliz kara sularına kadar takip edildi ve burada İngiliz ekiplerine devredildi.Geçen hafta 150'den fazla kişiyi taşıyan bot alabora olduYeni rekor, Manş Denizi'ndeki geçişlerin taşıdığı tehlikenin yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi. Geçen hafta 150'den fazla kişiyi İngiltere'ye taşıyan başka bir bot, motorunda yangın çıkmasının ardından alabora olmuş ve geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.İngiltere İçişleri Bakanlığı, son geçişte bottaki kişi sayısını doğrulamazken, insan kaçakçılığı yapan grupların kullandığı yöntemleri tehlikeli ve sorumsuz olarak nitelendirdi.Yılın günlük rekoru 752 kişiye ulaştıİngiltere hükümeti, Fransa ile işbirliğini artırarak Manş Denizi'ndeki küçük tekne geçişlerini azaltmaya çalışıyor. Londra ve Paris, nisan ayında Fransız kolluk kuvvetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 766 milyon euroya kadar finansman öngören üç yıllık bir anlaşma imzaladı.İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşan göçmenlerin sayısı 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42'den fazla azalarak 14 binin biraz üzerine geriledi.Ancak son haftalarda geçişler yeniden hızlandı. 29 Temmuz'da 752 kişinin Manş Denizi'ni geçmesiyle 2026'nın en yüksek günlük sayısı kaydedildi.

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