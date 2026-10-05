https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/tokatta-seker-fabrikasinda-karbonmonoksit-zehirlenmesi-45-kisi-tedavi-altina-alindi-1109307813.html

Tokat'ta şeker fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi: 45 kişi tedavi altına alındı

Tokat'ta şeker fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi: 45 kişi tedavi altına alındı

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısı nedeniyle 45 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T20:15+0300

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Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve beraberindekilerle Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Köklü şunları söyledi:Karbonmonoksit gazından 45 kişinin etkilendiğini kaydeden Köklü, "Etkilenen 45 kişiden 35'inin durumu iyi düzeyde, 10 kişinin durumu da orta düzey diyebiliriz. Çok kötü durumda bir kişinin olduğu haberi gelmişti. O da entübeden çıktı ve orta seviyeye döndü" diye konuştu.Köklü, hastalardan 8'inin ileri düzey oksijen tedavisi için Sivas'a sevk edildiğini, 2 kişinin daha sevk edileceğini belirterek, "Toplam 10 kişi Sivas Numune Hastanesinde ileri oksijen tedavisi alacak. Bu sevkler bir tehlikeden dolayı değil, ileriye dönük tedbir ve müşahede amacıyla yapılıyor" dedi.İtfaiye personeli ve polis de etkilendiGazdan fabrikanın bir itfaiye personeli ile olay yerinde güvenlik tedbiri alan bir polis memurunun da etkilendiğini anlatan Köklü "Polis memurumuz güvenlik tedbiri aldığı sırada açık havadaki sızıntıdan etkilendi. Durumu iyi, ayakta, herhangi bir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.Köklü, fabrika sahasındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek "AFAD ve diğer ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Şu anda alanda gerekli müdahaleler yapılıyor. Herhangi bir risk olmaması için ekiplerimiz durumu 24 saat esasına göre takip edecek" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/naci-gorur-uyardi-adana-risk-altinda--1109303373.html

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sivas, şeker fabrikası, zehirlenme, tokat