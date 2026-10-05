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Tokat'ta şeker fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi: 45 kişi tedavi altına alındı
Tokat'ta şeker fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi: 45 kişi tedavi altına alındı
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısı nedeniyle 45 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve beraberindekilerle Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Köklü şunları söyledi:Karbonmonoksit gazından 45 kişinin etkilendiğini kaydeden Köklü, "Etkilenen 45 kişiden 35'inin durumu iyi düzeyde, 10 kişinin durumu da orta düzey diyebiliriz. Çok kötü durumda bir kişinin olduğu haberi gelmişti. O da entübeden çıktı ve orta seviyeye döndü" diye konuştu.Köklü, hastalardan 8'inin ileri düzey oksijen tedavisi için Sivas'a sevk edildiğini, 2 kişinin daha sevk edileceğini belirterek, "Toplam 10 kişi Sivas Numune Hastanesinde ileri oksijen tedavisi alacak. Bu sevkler bir tehlikeden dolayı değil, ileriye dönük tedbir ve müşahede amacıyla yapılıyor" dedi.İtfaiye personeli ve polis de etkilendiGazdan fabrikanın bir itfaiye personeli ile olay yerinde güvenlik tedbiri alan bir polis memurunun da etkilendiğini anlatan Köklü "Polis memurumuz güvenlik tedbiri aldığı sırada açık havadaki sızıntıdan etkilendi. Durumu iyi, ayakta, herhangi bir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.Köklü, fabrika sahasındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek "AFAD ve diğer ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Şu anda alanda gerekli müdahaleler yapılıyor. Herhangi bir risk olmaması için ekiplerimiz durumu 24 saat esasına göre takip edecek" dedi.
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sivas, şeker fabrikası, zehirlenme, tokat
sivas, şeker fabrikası, zehirlenme, tokat
Tokat'ta şeker fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi: 45 kişi tedavi altına alındı
20:15 05.10.2026 (güncellendi: 20:59 05.10.2026)
Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısı nedeniyle 45 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, hastaların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amacıyla bazı hastaların Sivas'a sevk edildiğini ve alanda güvenlik önlemlerinin sürdüğünü bildirdi.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve beraberindekilerle Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Köklü şunları söyledi:
Hepimize geçmiş olsun. Turhal Şeker Fabrikamızda bugünkü karbonmonoksit zehirlenmesiyle ilgili hastalarımızı ziyaret ettik. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor. Çok şükür bunu yerinde müşahede etmiş olduk.
Karbonmonoksit gazından 45 kişinin etkilendiğini kaydeden Köklü, "Etkilenen 45 kişiden 35'inin durumu iyi düzeyde, 10 kişinin durumu da orta düzey diyebiliriz. Çok kötü durumda bir kişinin olduğu haberi gelmişti. O da entübeden çıktı ve orta seviyeye döndü" diye konuştu.
Köklü, hastalardan 8'inin ileri düzey oksijen tedavisi için Sivas'a sevk edildiğini, 2 kişinin daha sevk edileceğini belirterek, "Toplam 10 kişi Sivas Numune Hastanesinde ileri oksijen tedavisi alacak. Bu sevkler bir tehlikeden dolayı değil, ileriye dönük tedbir ve müşahede amacıyla yapılıyor" dedi.
İtfaiye personeli ve polis de etkilendi
Gazdan fabrikanın bir itfaiye personeli ile olay yerinde güvenlik tedbiri alan bir polis memurunun da etkilendiğini anlatan Köklü "Polis memurumuz güvenlik tedbiri aldığı sırada açık havadaki sızıntıdan etkilendi. Durumu iyi, ayakta, herhangi bir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.
Köklü, fabrika sahasındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek "AFAD ve diğer ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Şu anda alanda gerekli müdahaleler yapılıyor. Herhangi bir risk olmaması için ekiplerimiz durumu 24 saat esasına göre takip edecek" dedi.