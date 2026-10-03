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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/hakemler-sorusturmasiyla-ilgili-konusan-galatasaray-baskani-dursun-ozbek-lige-ara-verilecekse-ara-1109254316.html
Hakemler Soruşturması'yla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Lige ara verilecekse ara verilir'
Hakemler Soruşturması'yla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Lige ara verilecekse ara verilir'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Hakemler Dosyası' hakkında konuştu. Özbek, "Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T11:09+0300
2026-10-03T11:09+0300
spor
dursun özbek
türkiye futbol federasyonu (tff)
merkez hakem kurulu (mhk)
galatasaray
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Hakemler Soruşturması'nda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının yankısı sürürken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Şimdi TFF'de sessizlik hakim. Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor" dedi. Özbek, "Sessizlik hayra alamet değil. Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok." ifadelerini kullandı. Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yokGalatasaray'ın 121. kuruluş etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek şunları dile getirdi: "MHK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF'ye çağrıda bulunduk devamlı. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok. Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmışTFF açıklasınBu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim, arkadaşlarım çıktı söyledi, kulüpten açıklama yaptık ama kimsenin umuruna gelmedi. Şimdi TFF'de sessizlik hakim. Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor. Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olurken, bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunun ortaya çıkması lazım."Bu TFF'nin alacağı bir karar ama demin ifade ettim, cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu. Önemli hakemlerden, MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem tutuklanmış, ifadeleri deşifre oldukça, ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil. Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-ve-4-kisi-tutuklandi-1109252256.html
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dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), galatasaray
dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), galatasaray

Hakemler Soruşturması'yla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Lige ara verilecekse ara verilir'

11:09 03.10.2026
© AA / Ağıt Erdi UlukayaDursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Hakemler Dosyası' hakkında konuştu. Özbek, "Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.
Hakemler Soruşturması'nda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının yankısı sürürken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Şimdi TFF'de sessizlik hakim. Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor" dedi. Özbek, "Sessizlik hayra alamet değil. Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok." ifadelerini kullandı.

Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok

Galatasaray'ın 121. kuruluş etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek şunları dile getirdi:
"MHK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF'ye çağrıda bulunduk devamlı. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok. Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmış

TFF açıklasın

Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim, arkadaşlarım çıktı söyledi, kulüpten açıklama yaptık ama kimsenin umuruna gelmedi. Şimdi TFF'de sessizlik hakim. Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor. Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olurken, bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunun ortaya çıkması lazım."
Bu TFF'nin alacağı bir karar ama demin ifade ettim, cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu. Önemli hakemlerden, MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem tutuklanmış, ifadeleri deşifre oldukça, ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil. Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok."
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı
09:15
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