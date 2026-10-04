https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-istifa-etti-1109266445.html

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

Sputnik Türkiye

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti. 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T09:30+0300

2026-10-04T09:30+0300

2026-10-04T09:30+0300

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Tutuklu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa ettiği duyuruldu.Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi daha dün tutuklanmıştı.Gündoğdu'nun avukatlarından açıklamaGündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Tehdit" suçları yönünden savcılığın tutuklama talebinin reddedildiği, "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulduğu belirtildi.Açıklamada, adli sürecin avukatlar tarafından takip edildiği ve 'Gündoğdu'nun masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancın tam olduğu' ifade edildi.İstifası açıklandıTürkiye Futbol Federasyonunun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına Gündoğdu'nun, MHK Başkanlığı görevinden 3 Ekim 2026 tarihi itibarıyla istifa ettiği ve istifa dilekçesinin Türkiye Futbol Federasyonuna iletildiği kaydedildi.Ne olmuştu? Hakemler soruşturması nedir?İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-ve-4-kisi-tutuklandi-1109252256.html

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