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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/ssk-ve-bag-kur-emeklilerinin-zammi-belli-oldu-1109292009.html
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu
Sputnik Türkiye
Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte alınacak zam belli oldu. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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enflasyon oranı
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Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında enflasyon aylık 1.84 yıllık yüzde 29.73 oldu.Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.Ne kadar zam alacaklar?SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı özelinde henüz maaşlarına yansımasa da yüzde 5.57 oranında zammı hak etti.Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri eylül ayında yüzde 5.57 zammı hak etmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/memur-ve-memur-emeklilerinin-zammi-belli-oldu-1109291551.html
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ssk, bağ-kur, emekli, emekli, emekli maaşı, emekli maaş zam oranı, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamları
ssk, bağ-kur, emekli, emekli, emekli maaşı, emekli maaş zam oranı, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamları

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu

10:22 05.10.2026 (güncellendi: 10:46 05.10.2026)
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2026 memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte alınacak zam belli oldu.
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında enflasyon aylık 1.84 yıllık yüzde 29.73 oldu.
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

Ne kadar zam alacaklar?

SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı özelinde henüz maaşlarına yansımasa da yüzde 5.57 oranında zammı hak etti.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri eylül ayında yüzde 5.57 zammı hak etmiş oldu.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
EKONOMİ
Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu
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