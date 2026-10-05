https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/ssk-ve-bag-kur-emeklilerinin-zammi-belli-oldu-1109292009.html

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu

Sputnik Türkiye

Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte alınacak zam belli oldu. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

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Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında enflasyon aylık 1.84 yıllık yüzde 29.73 oldu.Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.Ne kadar zam alacaklar?SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı özelinde henüz maaşlarına yansımasa da yüzde 5.57 oranında zammı hak etti.Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri eylül ayında yüzde 5.57 zammı hak etmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/memur-ve-memur-emeklilerinin-zammi-belli-oldu-1109291551.html

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