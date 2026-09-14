https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/uzmani-duyurdu-maastan-kesinti-yapilacakti-rafa-kalkti-1108740019.html

Uzmanı duyurdu: Maaştan kesinti yapılacaktı, rafa kalktı

Uzmanı duyurdu: Maaştan kesinti yapılacaktı, rafa kalktı

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçecek mi? Çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak mı? Bu soruyu uzmanı 'TES... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T09:13+0300

2026-09-14T09:13+0300

2026-09-14T09:13+0300

ekonomi̇

tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)

orta vadeli program (ovp)

sgk

emeklilik

kesinti

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Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası'nda (TES) son durumu değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, maaşlardan kesinti öngören sistemle ilgili "TES tamamen rafa kaldırılmış" dedi. Karakaş, TES'le ilgili Orta Vadeli Programı işaret ederek, "Sürekli ertelenen kararlar sonunda takvimi patlattı ve TES başlığı yeni OVP’den tamamen silindi" ifadelerini kullandı. Çalışan ve işverenler derin bir nefes aldıTürkiye Gazetesi'ndeki yazısında merakla beklenen TES'deki gelişmeleri kaleme alan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, , 2027 - 2029 Orta Vadeli Programı işaret ederek son durumu açıkladı. Karakaş, "Nitekim satır satır incelediğim yeni OVP’de TES’in esamesine dahi yer verilmemiş. Başka bir ifade ile TES tamamen rafa kaldırılmış! Çalışanlar ve işverenler derin bir nefes aldı" dedi.Daha önce "TES'in mevcut iktisadi ve sosyal şartlarda yürürlüğe girmesi mümkün değildir" dediğini anımsatan Karakaş, bu tespitinde 'müneccimlik' yapmadığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki ihtisas komisyonlarında yürüttüğü çalışmaların bu gerçeği gösterdiğini vurguladı. Geriye dönük süreci inceleyen Karakaş, erteleme takvimini işaret ederek "2023 yılında Resmî Gazete’de ilan edilen OVP, OKS’nin işveren katkılı TES’e dönüşümü için 2024 sonbaharını hedef gösteriyordu. Zaman geldi, takvimler işledi fakat o hedef tutmadı. Tarih hemen 2025 yılına kaydırıldı. Ardından 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı ile hedef bir kez daha ertelendi." dedi.Devamında Karakaş şu ifadeleri kullandı:""OKS, işveren katkısını da kapsayarak ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülecek" cümlesi sürekli tekrarlandı. Fakat ortada ne bir kanun teklifi ne hazırlanmış bir taslak ne de kamuoyuna açıklanmış net bir metin vardı. Meclis tatildeydi; açıldığında ise bütçe maratonu başlayacaktı. Takvim sıkışmış, mevzuat altyapısı kurulmamıştı. Sürekli ertelenen kararlar sonunda takvimi patlattı ve TES başlığı yeni OVP’den tamamen silindi"Yüzde 3 kesintiye dikkat çekti Karakaş yazısında yüzde 3 kesintiye dikkat çekerken, asgari ücretin bugün 28 bin 75 TL seviyesinde olduğunu, açlık sınırının 37 bin 388 TL'ye ulaştığını söyleyip aradaki 9 bin 313 TL farkı işaret etti. Açlık sınırının asgari ücreti yüzde 33'nü aştığını belirten Karakaş, mevcut kesintilere bir de yüzde 3 TES eklenmesi halinde maaşın 27 bin 84 TL'ye düşeceğini kaydedip "Ateş düştüğü yeri yakar! Sofrasında ekmeği küçülen çalışana "yarın emekli olacaksın" demek çare değildir" ifadelerini kullandı.İşveren boyutunun altını çizdi Karakaş, işverenin her gün maliyet hesabı yaptığını aktarıp mevcut durumda SGK ve işsizlik primlerinin toplamının yüzde 37,75 seviyesinde olduğunu, ocak 2026 itibarıyla bu oranın yüzde 38,75'e tırmandığını, eğer TES hayata geçseydi, yüzde 3 işveren ve yüzde 3 işçi payı ile toplam prim yükünün yüzde 44,75'e fırlayacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/eytyi-eksik-primle-kaciranlari-ilgilendiren-yargitay-karari-sadece-sgk-kayitlarina-bakilmayacak-1108428302.html

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tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes), orta vadeli program (ovp), sgk, emeklilik, kesinti