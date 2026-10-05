Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/memur-ve-memur-emeklilerinin-zammi-belli-oldu-1109291551.html
Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T10:18+0300
2026-10-05T10:48+0300
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
memur
memur zammı
memur maaşı
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Memur ve memur emeklileri enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.Zam oranı ne olacak?Emekli ve memur zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon hesabının ilk üç aylık bölümü tamamlandı. Temmuz-ağustos-eylül dönemindeki 3 aylık enflasyon yüzde 5.56 olarak hesaplandı.Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemini ilgilendiren Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte yüzde 5.56 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak. Eylül ayı enflasyon farkı ise henüz oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1.36 enflasyon daha oluşması gerekiyor.3 aylık veri kaldıMemur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile oluşacak enflasyon farkı dikkate alınacak.Ocak zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.2027 ocak ayı emekli zammı ne kadar olacak?Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için hesaplamalar güncellendi. İlk üç aylık veriye göre emeklilerin şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları, 6 aylık zam oranını belirleyecek.Toplu sözleşme zam oranları ne kadar?Memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek olan 2027 yılına ilişkin yılın ilk altı ayında zam oranı yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/merakla-bekleniyordu-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1109289179.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, memur, memur zammı, memur maaşı, zam
enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, memur, memur zammı, memur maaşı, zam

Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu

10:18 05.10.2026 (güncellendi: 10:48 05.10.2026)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© AA
Abone ol
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı.
Memur ve memur emeklileri enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.

Zam oranı ne olacak?

Emekli ve memur zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon hesabının ilk üç aylık bölümü tamamlandı. Temmuz-ağustos-eylül dönemindeki 3 aylık enflasyon yüzde 5.56 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemini ilgilendiren Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte yüzde 5.56 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak.
Eylül ayı enflasyon farkı ise henüz oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1.36 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

3 aylık veri kaldı

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile oluşacak enflasyon farkı dikkate alınacak.
Ocak zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

2027 ocak ayı emekli zammı ne kadar olacak?

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için hesaplamalar güncellendi. İlk üç aylık veriye göre emeklilerin şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları, 6 aylık zam oranını belirleyecek.

Toplu sözleşme zam oranları ne kadar?

Memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek olan 2027 yılına ilişkin yılın ilk altı ayında zam oranı yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti.
alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
EKONOMİ
Merakla bekleniyordu: Eylül ayı enflasyonu açıklandı
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала