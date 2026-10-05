https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/memur-ve-memur-emeklilerinin-zammi-belli-oldu-1109291551.html

Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu

Sputnik Türkiye

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T10:18+0300

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ekonomi̇

enflasyon

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zam

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Memur ve memur emeklileri enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.Zam oranı ne olacak?Emekli ve memur zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon hesabının ilk üç aylık bölümü tamamlandı. Temmuz-ağustos-eylül dönemindeki 3 aylık enflasyon yüzde 5.56 olarak hesaplandı.Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemini ilgilendiren Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte yüzde 5.56 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak. Eylül ayı enflasyon farkı ise henüz oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1.36 enflasyon daha oluşması gerekiyor.3 aylık veri kaldıMemur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile oluşacak enflasyon farkı dikkate alınacak.Ocak zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.2027 ocak ayı emekli zammı ne kadar olacak?Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için hesaplamalar güncellendi. İlk üç aylık veriye göre emeklilerin şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları, 6 aylık zam oranını belirleyecek.Toplu sözleşme zam oranları ne kadar?Memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek olan 2027 yılına ilişkin yılın ilk altı ayında zam oranı yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/merakla-bekleniyordu-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1109289179.html

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