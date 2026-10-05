Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/sebnem-bozoklu-bir-yilda-20-kilo-verdi-sirrini-anlatti-1109295479.html
Şebnem Bozoklu bir yılda 20 kilo verdi: Sırrını anlattı
Şebnem Bozoklu bir yılda 20 kilo verdi: Sırrını anlattı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 1 yılda 20 kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim doktor kontrolünde zayıfladığını anlattı. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T12:12+0300
2026-10-05T12:12+0300
sağlik
şebnem bozoklu
diyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109295326_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86395aabc68a3872247b388803a10155.jpg
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu verdiği kilolarla dikkat çekti. 1 yıl içerisinde 20 kilo verdiğini söyleyen ünlü isim, "Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi.Nasıl zayıfladığını anlattıAdana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeliği yapan ünlü isim bir yılda 20 kilo verdiğini anlattı. Şebnem Bozoklu "1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi. Bozoklu'nun değişimine sosyal medyada da yorum yağdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/unlu-komedyen-yasemin-sakallioglu-2-ayda-12-kilo-verdi-zayiflama-ignesi-sorusunu-yanitladi-1107937370.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109295326_206:0:1646:1080_1920x0_80_0_0_e11948685eff2234783a300b24e77234.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şebnem bozoklu, diyet
şebnem bozoklu, diyet

Şebnem Bozoklu bir yılda 20 kilo verdi: Sırrını anlattı

12:12 05.10.2026
Şebnem Bozoklu sosyal medya
Şebnem Bozoklu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
Abone ol
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 1 yılda 20 kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim doktor kontrolünde zayıfladığını anlattı.
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu verdiği kilolarla dikkat çekti. 1 yıl içerisinde 20 kilo verdiğini söyleyen ünlü isim, "Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi.
Şebnem Bozoklu sosyal medya
Şebnem Bozoklu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
Şebnem Bozoklu sosyal medya

Nasıl zayıfladığını anlattı

Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeliği yapan ünlü isim bir yılda 20 kilo verdiğini anlattı. Şebnem Bozoklu "1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi. Bozoklu'nun değişimine sosyal medyada da yorum yağdı.
yasemin sakallıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
YAŞAM
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi: Zayıflama iğnesi sorusunu yanıtladı
12 Ağustos, 11:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала