https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/sebnem-bozoklu-bir-yilda-20-kilo-verdi-sirrini-anlatti-1109295479.html

Şebnem Bozoklu bir yılda 20 kilo verdi: Sırrını anlattı

Şebnem Bozoklu bir yılda 20 kilo verdi: Sırrını anlattı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 1 yılda 20 kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim doktor kontrolünde zayıfladığını anlattı. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

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sağlik

şebnem bozoklu

diyet

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Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu verdiği kilolarla dikkat çekti. 1 yıl içerisinde 20 kilo verdiğini söyleyen ünlü isim, "Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi.Nasıl zayıfladığını anlattıAdana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeliği yapan ünlü isim bir yılda 20 kilo verdiğini anlattı. Şebnem Bozoklu "1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi. Bozoklu'nun değişimine sosyal medyada da yorum yağdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/unlu-komedyen-yasemin-sakallioglu-2-ayda-12-kilo-verdi-zayiflama-ignesi-sorusunu-yanitladi-1107937370.html

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şebnem bozoklu, diyet