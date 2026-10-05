https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/sebnem-bozoklu-bir-yilda-20-kilo-verdi-sirrini-anlatti-1109295479.html
Şebnem Bozoklu bir yılda 20 kilo verdi: Sırrını anlattı
Şebnem Bozoklu bir yılda 20 kilo verdi: Sırrını anlattı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 1 yılda 20 kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim doktor kontrolünde zayıfladığını anlattı. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T12:12+0300
2026-10-05T12:12+0300
2026-10-05T12:12+0300
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diyet
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Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu verdiği kilolarla dikkat çekti. 1 yıl içerisinde 20 kilo verdiğini söyleyen ünlü isim, "Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi.Nasıl zayıfladığını anlattıAdana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeliği yapan ünlü isim bir yılda 20 kilo verdiğini anlattı. Şebnem Bozoklu "1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi. Bozoklu'nun değişimine sosyal medyada da yorum yağdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/unlu-komedyen-yasemin-sakallioglu-2-ayda-12-kilo-verdi-zayiflama-ignesi-sorusunu-yanitladi-1107937370.html
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şebnem bozoklu, diyet
Şebnem Bozoklu bir yılda 20 kilo verdi: Sırrını anlattı
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 1 yılda 20 kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim doktor kontrolünde zayıfladığını anlattı.
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu verdiği kilolarla dikkat çekti. 1 yıl içerisinde 20 kilo verdiğini söyleyen ünlü isim, "Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi.
Nasıl zayıfladığını anlattı
Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeliği yapan ünlü isim bir yılda 20 kilo verdiğini anlattı. Şebnem Bozoklu "1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi. Bozoklu'nun değişimine sosyal medyada da yorum yağdı.