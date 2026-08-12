https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/unlu-komedyen-yasemin-sakallioglu-2-ayda-12-kilo-verdi-zayiflama-ignesi-sorusunu-yanitladi-1107937370.html

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi: Zayıflama iğnesi sorusunu yanıtladı

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi: Zayıflama iğnesi sorusunu yanıtladı

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdiğini söyledi. Sakallıoğlu zayıflamak için iğne kullanmadığını söyledi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

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yaşam

zayıflama

zayıflama iğnesi

zayıflama kampı

zayıflama ilacı

yasemin sakallıoğlu

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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu katıldığı bir konserde verdiği kilolarla dikkat çekti. 2 ayda 12 kilo verdiğini anlatan Sakallıoğlu, 'Zayıflama iğnesi mi kullandınız?' sorusunu da "Ağzımı tuttum, ağzımı tutmak zorunda da kaldım. İki ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyacınız yok. Gerçekten dikkat ederek verilebilecek bir kilo" yanıtladı. Nasıl zayıfladığını anlattıNasıl hissettiğinden de bahseden oyuncu, "Şu an nasılım biliyor musunuz? ‘Bir 5 kilo daha versen çok güzel olursun’ dedikleri yer var ya şu an oradayım" ifadelerini kullandı. Öncesinde bir detoks kampına gittiğini ve 4 kilo verdiğini söyleyen Sakallıoğlu, “Sonrası benim için daha kolay oldu. Kıyafetler biraz bollaştı. Yeni alışverişler yaptım" dedi. Verdiği kiloları babasının fark etmediğini söyleyen Sakallıoğlu, "Yazıklar olsun baba hiç mi anlamadın? Gözünün önünde küçüldüm, yok oldum anlamadı. Azalarak bitiyorum. Annem 12 kilo verdikten sonra fark etti" diye konuştu.

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