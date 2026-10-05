https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/marmarayda-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1109305610.html

Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor

Sputnik Türkiye

Marmaray Sirkeci istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T18:14+0300

2026-10-05T18:14+0300

2026-10-05T18:14+0300

türki̇ye

sirkeci

marmaray

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Marmaray'da yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.Tek hat üzerinden seferler yapılıyorMarmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sirkeci istasyonunda yaşanan olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu durumun Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu belirtilerek yolcular uyarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/istanbulda-tramvayla-minibus-carpisti-yaralilar-var-1109233032.html

türki̇ye

sirkeci

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