Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/marmarayda-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1109305610.html
Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor
Sputnik Türkiye
Marmaray Sirkeci istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T18:14+0300
2026-10-05T18:14+0300
türki̇ye
sirkeci
marmaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075160584_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_387ebb19501d013836c0747e4260f035.jpg
Marmaray'da yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.Tek hat üzerinden seferler yapılıyorMarmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sirkeci istasyonunda yaşanan olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu durumun Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu belirtilerek yolcular uyarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/istanbulda-tramvayla-minibus-carpisti-yaralilar-var-1109233032.html
türki̇ye
sirkeci
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075160584_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92d6c459920bf38879552bd706f5454a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sirkeci, marmaray
sirkeci, marmaray

Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor

18:14 05.10.2026
© Sputnikmarmaray
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© Sputnik
Abone ol
Marmaray Sirkeci istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Marmaray'da yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.

Tek hat üzerinden seferler yapılıyor

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sirkeci istasyonunda yaşanan olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu durumun Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu belirtilerek yolcular uyarıldı.
Güngören tramvay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da tramvayla minibüs çarpıştı: Yaralılar var
2 Ekim, 12:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала