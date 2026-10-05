https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/marmarayda-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1109305610.html
Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor
Sputnik Türkiye
Marmaray Sirkeci istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T18:14+0300
2026-10-05T18:14+0300
2026-10-05T18:14+0300
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sirkeci
marmaray
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Marmaray'da yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.Tek hat üzerinden seferler yapılıyorMarmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sirkeci istasyonunda yaşanan olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu durumun Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu belirtilerek yolcular uyarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/istanbulda-tramvayla-minibus-carpisti-yaralilar-var-1109233032.html
türki̇ye
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sirkeci, marmaray
Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray Sirkeci istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Marmaray'da yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.
Tek hat üzerinden seferler yapılıyor
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sirkeci istasyonunda yaşanan olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu durumun Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu belirtilerek yolcular uyarıldı.