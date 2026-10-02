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İstanbul'da tramvayla minibüs çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da tramvayla minibüs çarpıştı: Yaralılar var
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İstanbul Güngören’de, manevra sırasında tramvay yoluna giren yolcu minibüsü ile seyir halindeki tramvay çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul’un Güngören ilçesinde yolcu minibüsü ile tramvayın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza, Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi. E.S’nin kullandığı yolcu minibüsü, manevra yaptığı sırada tramvay yoluna girdi. Bu sırada seyir halinde olan tramvay ile minibüs çarpıştı.Minibüsteki 4 yolcu yaralandıÇarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.Trafik bir süre aksadıKaza nedeniyle Abdi İpekçi Caddesi’nde trafik bir süre aksadı. Minibüsün bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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i̇stanbul, tramvay
i̇stanbul, tramvay

İstanbul'da tramvayla minibüs çarpıştı: Yaralılar var

12:27 02.10.2026
© AAGüngören tramvay
Güngören tramvay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA
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İstanbul Güngören’de, manevra sırasında tramvay yoluna giren yolcu minibüsü ile seyir halindeki tramvay çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.
İstanbul’un Güngören ilçesinde yolcu minibüsü ile tramvayın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi. E.S’nin kullandığı yolcu minibüsü, manevra yaptığı sırada tramvay yoluna girdi. Bu sırada seyir halinde olan tramvay ile minibüs çarpıştı.

Minibüsteki 4 yolcu yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Trafik bir süre aksadı

Kaza nedeniyle Abdi İpekçi Caddesi’nde trafik bir süre aksadı. Minibüsün bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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