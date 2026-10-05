https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/gece-gokyuzunde-aniden-belirdi-gizemli-cismin-ne-oldugu-arastiriliyor-1109288491.html

Gece gökyüzünde aniden belirdi: Gizemli cismin ne olduğu araştırılıyor

Gece gökyüzünde aniden belirdi: Gizemli cismin ne olduğu araştırılıyor

Sputnik Türkiye

İrlanda'nın Donegal bölgesinde gece gökyüzünde ortaya çıkan parlak cisim merak uyandırdı. Birkaç saniye boyunca ilerleyerek arkasında parlak bir iz bırakan... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T09:13+0300

2026-10-05T09:13+0300

2026-10-05T09:13+0300

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İrlanda'nın kuzeyindeki Donegal bölgesinde gece saatlerinde ortaya çıkan sıra dışı görüntü dikkatleri gökyüzüne çevirdi. Buncrana semalarında ilerleyen parlak bir cisim, arkasında belirgin bir ışık izi bırakarak birkaç saniye boyunca gözlemlendi.Görüntüyü kaydeden bölge sakini ve fotoğrafçı Adam Rory Porter, cismi ilk fark ettiğinde evinin üzerinde patlayan havai fişekler olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak gökyüzündeki cismin hareketi kısa süre içinde bunun farklı bir olay olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.Gizemli cisim birkaç saniye boyunca ilerlediGörüntünün 3 Ekim Cumartesi günü, County Donegal'a bağlı Inishowen Yarımadası'ndaki Buncrana'da kaydedildiği bildirildi.Karanlık gökyüzünde beliren cisim, parçalı ve parlak bir iz bırakarak birkaç saniye boyunca hareket etti. Görüntüler sosyal medyada ve İrlanda basınında yayıldıktan sonra cismin ne olduğuna ilişkin farklı değerlendirmeler gündeme geldi.Porter'ın özellikle gökyüzü olaylarını görüntülemesiyle bölgede tanınan bir fotoğrafçı olması da dikkat çekti. Porter daha önce Kuzey Işıkları'nı Buncrana üzerinde görüntülemiş, bu görüntüler İrlanda basınında yayımlanmıştı.Uzay aracı enkazı olabilir mi?Görüntünün ardından ortaya atılan ihtimallerden biri, cismin Dünya atmosferine yeniden giren bir uzay aracının veya uydu parçasının enkazı olabileceği yönünde.Uzaydaki insan yapımı cisimler Dünya atmosferine yeniden girdiklerinde yüksek hız nedeniyle yoğun biçimde ısınabiliyor. Cismin parçalanması halinde gökyüzünde birbirini takip eden birden fazla parlak nokta ve uzun bir ışık izi görülebiliyor.Buncrana'da kaydedilen görüntünün de bu tür bir atmosfere yeniden giriş olayına ait olabileceği değerlendiriliyor. Ancak şu ana kadar cismin hangi uzay aracına veya uyduya ait olabileceğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.Meteor mu, uzay enkazı mı?Gökyüzünde görülen parlak cisimlerin kaynağını yalnızca kısa bir görüntü üzerinden kesin biçimde belirlemek her zaman mümkün değil.Meteorlar atmosfere çok yüksek hızlarla girdikleri için genellikle gökyüzünde hızlı ve parlak bir çizgi oluşturuyor. İnsan yapımı uzay araçlarının atmosfere yeniden girişleri ise daha yavaş görünebiliyor ve cismin parçalanması nedeniyle birbirini takip eden çok sayıda parlak nokta ortaya çıkabiliyor.Buncrana'daki görüntü için uzay enkazı ihtimali öne sürülse de, cismin meteor olmadığına veya belirli bir uzay aracından geldiğine ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil.Gizemini koruyorOlayın ardından görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, cismin kaynağı konusunda yetkili kurumlardan henüz kesin bir açıklama gelmedi.Bu nedenle gökyüzündeki parlak cismin uzay aracı enkazı, meteor veya başka bir atmosferik olay olup olmadığı şimdilik kesinlik kazanmış değil.Buncrana semalarında yalnızca birkaç saniye boyunca görülen olayın sırrının çözülmesi için cismin hareket yönü, hızı ve görüntünün kaydedildiği kesin zamanın olası uzay aracı yeniden giriş kayıtlarıyla karşılaştırılması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-3-ilde-alarm-1109285496.html

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