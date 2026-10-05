https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-3-ilde-alarm-1109285496.html

Dolu yağacak, sel riski var: Meteoroloji, 3 ilde sarı alarm verdi

Dolu yağacak, sel riski var: Meteoroloji, 3 ilde sarı alarm verdi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 5 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak geniş bir bölgede etkili olacak. Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da yağışların... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T07:04+0300

2026-10-05T07:04+0300

2026-10-05T07:09+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Ekim Pazartesi günü için son hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin önemli bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Yağışların özellikle Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış görülecek bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksama risklerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.Sağanak geniş bir bölgede etkili olacakMGM'nin tahminlerine göre Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yağış bekleniyor.Antalya'nın batı ilçelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların gün içerisinde bölgesel ve yerel farklılıklar göstermesi bekleniyor.Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgârın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Malatya, Elazığ ve Adıyaman'a kuvvetli yağış uyarısıGünün en dikkat çekici meteorolojik gelişmesinin Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yaşanması bekleniyor.Meteoroloji, bu üç ilde yağışların yerel olarak kuvvetlenebileceğini belirterek vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmasını istedi. Kuvvetli yağış sırasında yıldırım, dolu, ani rüzgâr ve kısa süreli fırtına ihtimali de bulunuyor.Malatya'da günün en yüksek sıcaklığının 20 derece, Elazığ'da ise 21 derece civarında olması bekleniyor.İstanbul'da yağış beklenmiyorMarmara Bölgesi'nde ise diğer bölgelerin aksine daha sakin bir hava bekleniyor. Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkması beklenirken Bursa'da 22, Çanakkale'de 24 ve Kocaeli'de 23 derece tahmin ediliyor. İstanbul için gün boyunca önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.Ege'nin güneyinde sağanak varEge Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak bölgenin güney kesimlerinde bulutların yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının İzmir'de 27, Muğla'da 23, Uşak'ta 22 ve Afyonkarahisar'da 19 derece olması öngörülüyor.Antalya ve Doğu Akdeniz'de yağmurAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Adana'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde de yerel sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Adana'da 28, Antalya ve Hatay'da 27, Isparta'da ise 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.İç Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyorİç Anadolu Bölgesi'nde Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Ankara ve Eskişehir'de ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Başkentte sıcaklığın 20 derece, Eskişehir ve Konya'da 19, Nevşehir'de ise 17 dereceye ulaşması bekleniyor.Karadeniz'de yağış doğuya kayıyorBatı Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'de etkisini gösterecek.Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'da yağışın gece saatlerinden sonra başlaması, Rize ve Trabzon'da ise gece saatlerinde il geneline yayılması tahmin ediliyor.Doğu Anadolu'da bölge genelinde yağışDoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.Sıcaklıkların Erzurum'da 13, Kars'ta 17, Van'da 19 ve Malatya'da 20 derece civarında olması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Adıyaman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Diyarbakır ve Mardin'de sıcaklığın 23, Gaziantep'te 22, Şanlıurfa'da ise 25 derece civarında seyretmesi bekleniyor.Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgarDenizlerde ise özellikle Kuzey Ege dikkat çekiyor. Bölgede kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgârın ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetine ulaşması ve dalga yüksekliğinin kuzey kesimlerde 3 metreye çıkması bekleniyor.Karadeniz'de dalgaların 1 ila 2 metre, Marmara'da 0,5 ila 1,5 metre, Akdeniz'de ise 1 ila 2 metre arasında olması tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak sırasında görüş mesafesinin düşebileceği bildirildi.Soğuk hava ne zaman sona erecek?Meteoroloji'nin 5-11 Ekim haftalık tahminine göre mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren yükselerek mevsim normallerine ulaşması bekleniyor.Yağışların 6 Ekim'de ağırlıklı olarak doğu bölgelerde devam edeceği, ilerleyen günlerde ise giderek daha sınırlı bir alana çekileceği tahmin ediliyor. MGM'nin mevcut tahmininde 11 Ekim'de ülke genelinde yağış beklenmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/turkiye-sampiyonu-13-yasindaki-guresci-yusuf-taha-turp-hayatini-kaybetti-1109285041.html

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