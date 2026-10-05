https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/enflasyon-bugun-belli-oluyor-piyasalarin-gozu-bu-rakamda-1109285864.html

Enflasyon bugün belli oluyor: Piyasaların gözü bu rakamda

Enflasyon bugün belli oluyor: Piyasaların gözü bu rakamda

Sputnik Türkiye

Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği eylül ayı enflasyon rakamları bugün TÜİK tarafından açıklanacak. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T07:16+0300

2026-10-05T07:16+0300

2026-10-05T07:16+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün açıklayacak. Yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verisi olacak rakamlar, ekonomide fiyat artışlarının seyrine ilişkin yeni tabloyu ortaya koyacak.Piyasaların yakından takip edeceği verilerle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak. Açıklanacak rakamlar, yılın son çeyreğine girilirken enflasyondaki düşüş eğiliminin nasıl ilerlediğine ilişkin önemli bir gösterge olacak.Ağustosta enflasyon yüzde 31,51 olmuştuTÜİK'in son açıkladığı verilere göre TÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,84 arttı.Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Böylece ağustos itibarıyla tüketici fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 22,07 yükseldi.On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 31,79 olarak hesaplandı.Gözler eylül ayı rakamlarındaBugün açıklanacak eylül verisiyle birlikte tüketici fiyatlarının son bir aylık dönemde ne kadar arttığı ve yıllık enflasyonun yeni seviyesi ortaya çıkacak.Eylül rakamları özellikle gıda, konut, ulaştırma ve hizmet fiyatlarındaki değişimin genel enflasyon üzerindeki etkisinin görülmesi açısından yakından izlenecek.Açıklanacak veri, yalnızca mevcut fiyat hareketlerinin fotoğrafını ortaya koymayacak. Aynı zamanda yılın son üç ayına girilirken enflasyondaki ana eğilimin hangi yönde ilerlediğine ilişkin önemli göstergelerden biri olacak.Enflasyon verisi neden önemli?Enflasyonun seyri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası açısından da kritik göstergeler arasında bulunuyor.Özellikle aylık fiyat artışlarının hızı, hizmet enflasyonu ve temel mal gruplarındaki gelişmeler, dezenflasyon sürecinin kalıcılığının değerlendirilmesinde yakından takip ediliyor.Eylül ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte piyasaların dikkati, gerçekleşen enflasyonun yıl sonu beklentileri ve para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir üzerindeki olası etkilerine çevrilecek.Eylül enflasyonu bugün belli olacakTÜİK'in açıklamasıyla eylül ayı aylık ve yıllık TÜFE oranlarının yanı sıra ana harcama gruplarındaki fiyat değişimleri de ortaya çıkacak.Böylece ağustosta yüzde 31,51 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun eylülde hangi seviyeye geldiği ve Türkiye'nin yılın son çeyreğine nasıl bir fiyat görünümüyle girdiği netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-3-ilde-alarm-1109285496.html

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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k