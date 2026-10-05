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Ankara - Şanlıurfa uçağı için ihbar: Uçakta patlayıcı madde arama çalışması başlatıldı
Ankara - Şanlıurfa uçağı için ihbar: Uçakta patlayıcı madde arama çalışması başlatıldı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Valisi Şıldak, Ankara - Şanlıurfa seferini yapan AJet yolcu uçağı için patlayıcı madde uyarısı yapıldığını duyurmasının ardından yolcuların tahliye... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara'dan hareket eden AJet firmasına ait 4180 sefer sayılı uçakta patlayıcı madde bulunduğuna dair bir yazılı notun uçağın kalkışından sonra tespit edildiğini bildirdi.Şanlıurfa'ya gitmek üzere saat 19.00'da Ankara'dan kalkan uçak, patlayıcı madde notunun fark edilmesinin ardından saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indi.Havada güvenlik alarmı verilmesine neden olan uçakta 136 yolcu bulunduğu ve 7 mürettebatın görev yaptığı aktarıldı.Vali Şıldak, havalimanında uçak için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığını, tahliye işlemlerinin ardından güvenlik güçlerince uçak içerisinde detaylı patlayıcı madde araması başlatılacağını açıkladı.Validen yeni açıklamaVali Şıldak, uçaktaki son duruma ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:
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Ankara - Şanlıurfa uçağı için ihbar: Uçakta patlayıcı madde arama çalışması başlatıldı

21:44 05.10.2026 (güncellendi: 22:19 05.10.2026)
Uçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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Ayrıntılar geliyor
Şanlıurfa Valisi Şıldak, Ankara - Şanlıurfa seferini yapan AJet yolcu uçağı için patlayıcı madde uyarısı yapıldığını duyurmasının ardından yolcuların tahliye edilmesiyle uçakta arama çalışması başlatıldı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara'dan hareket eden AJet firmasına ait 4180 sefer sayılı uçakta patlayıcı madde bulunduğuna dair bir yazılı notun uçağın kalkışından sonra tespit edildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'ya gitmek üzere saat 19.00'da Ankara'dan kalkan uçak, patlayıcı madde notunun fark edilmesinin ardından saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indi.
Havada güvenlik alarmı verilmesine neden olan uçakta 136 yolcu bulunduğu ve 7 mürettebatın görev yaptığı aktarıldı.
Vali Şıldak, havalimanında uçak için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığını, tahliye işlemlerinin ardından güvenlik güçlerince uçak içerisinde detaylı patlayıcı madde araması başlatılacağını açıkladı.

Validen yeni açıklama

Vali Şıldak, uçaktaki son duruma ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:
Bu akşam saat 19.00’da Ankara-Şanlıurfa uçuşunu gerçekleştiren ve saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına inen A JET 4180 sayılı yolcu uçağında bulunan bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Güvenlik birimlerimiz tarafından uçakta patlayıcı madde araması çalışması başlatılmıştır.
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