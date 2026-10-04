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Tuz Gölü'nde kristalleşme başladı: Fotoğrafçılar akın etti
Tuz Gölü'nde kristalleşme başladı: Fotoğrafçılar akın etti
Sputnik Türkiye
Tuz Gölü'nün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki bölümünde suların çekilmesiyle oluşan farklı şekillerdeki tuz kütleleri, fotoğraf tutkunlarının ilgisini... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T14:05+0300
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yaşam
tuz gölü
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aksaray
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Tuz Gölü'nde mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle suların azalması sonucu yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti. Suların çekildiği alanlarda farklı şekillerde tuz kütleleri oluştu.Fotoğraf tutkunları bölgedeBeyaz görüntüsüyle kış mevsimindeki kar örtüsünü andıran doğal oluşumlar, bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Göl yüzeyinde oluşan tuz kütleleri, günün farklı saatlerinde güneş ışığının etkisiyle farklı görüntüler ortaya çıkarırken, ziyaretçiler de tuz tabakasının üzerinde yürüyerek doğal oluşumları yakından görüyor.'Tuzun üzerinde yürürken adeta karda yürüyormuş hissi veriyor'Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen Nazmi Meral, Tuz Gölü'nde farklı doğal güzelliklerin bir arada bulunduğunu söyledi.Gölü yaklaşık bir aydır takip ettiklerini belirten Meral, "Gerçekten çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın, suyun ve tuzun oluşturduğu manzara çok güzel. Yaklaşık bir aydır burayı takip ediyoruz. Her gelişimizde farklı görüntülerle karşılaşıyoruz. Tekrar tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Tuz tabakasının üzerinde yürümek farklı bir deneyim. Tuzun üzerinde yürürken adeta karda yürüyormuş hissi veriyor. Suyun üzerinde yürüyormuş gibi farklı ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor." diye konuştu.
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tuz gölü, fotoğraf, aksaray
tuz gölü, fotoğraf, aksaray

Tuz Gölü'nde kristalleşme başladı: Fotoğrafçılar akın etti

14:05 04.10.2026 (güncellendi: 14:24 04.10.2026)
Tuz Gölü'nde ortaya çıkan tuz kütleleri fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Tuz Gölü'nde ortaya çıkan tuz kütleleri fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
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Tuz Gölü'nün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki bölümünde suların çekilmesiyle oluşan farklı şekillerdeki tuz kütleleri, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Tuz Gölü'nde mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle suların azalması sonucu yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti. Suların çekildiği alanlarda farklı şekillerde tuz kütleleri oluştu.

Fotoğraf tutkunları bölgede

Beyaz görüntüsüyle kış mevsimindeki kar örtüsünü andıran doğal oluşumlar, bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Göl yüzeyinde oluşan tuz kütleleri, günün farklı saatlerinde güneş ışığının etkisiyle farklı görüntüler ortaya çıkarırken, ziyaretçiler de tuz tabakasının üzerinde yürüyerek doğal oluşumları yakından görüyor.

'Tuzun üzerinde yürürken adeta karda yürüyormuş hissi veriyor'

Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen Nazmi Meral, Tuz Gölü'nde farklı doğal güzelliklerin bir arada bulunduğunu söyledi.
Gölü yaklaşık bir aydır takip ettiklerini belirten Meral, "Gerçekten çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın, suyun ve tuzun oluşturduğu manzara çok güzel. Yaklaşık bir aydır burayı takip ediyoruz. Her gelişimizde farklı görüntülerle karşılaşıyoruz. Tekrar tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Tuz tabakasının üzerinde yürümek farklı bir deneyim. Tuzun üzerinde yürürken adeta karda yürüyormuş hissi veriyor. Suyun üzerinde yürüyormuş gibi farklı ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor." diye konuştu.
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