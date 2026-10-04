https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/tuz-golunde-kristallesme-basladi-fotografcilar-akin-etti-1109276217.html

Tuz Gölü'nde kristalleşme başladı: Fotoğrafçılar akın etti

Tuz Gölü'nde kristalleşme başladı: Fotoğrafçılar akın etti

Sputnik Türkiye

Tuz Gölü'nün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki bölümünde suların çekilmesiyle oluşan farklı şekillerdeki tuz kütleleri, fotoğraf tutkunlarının ilgisini... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T14:05+0300

2026-10-04T14:05+0300

2026-10-04T14:24+0300

yaşam

tuz gölü

fotoğraf

aksaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109276019_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d371f3cc624646d3e570b639a00f2c19.jpg

Tuz Gölü'nde mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle suların azalması sonucu yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti. Suların çekildiği alanlarda farklı şekillerde tuz kütleleri oluştu.Fotoğraf tutkunları bölgedeBeyaz görüntüsüyle kış mevsimindeki kar örtüsünü andıran doğal oluşumlar, bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Göl yüzeyinde oluşan tuz kütleleri, günün farklı saatlerinde güneş ışığının etkisiyle farklı görüntüler ortaya çıkarırken, ziyaretçiler de tuz tabakasının üzerinde yürüyerek doğal oluşumları yakından görüyor.'Tuzun üzerinde yürürken adeta karda yürüyormuş hissi veriyor'Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen Nazmi Meral, Tuz Gölü'nde farklı doğal güzelliklerin bir arada bulunduğunu söyledi.Gölü yaklaşık bir aydır takip ettiklerini belirten Meral, "Gerçekten çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın, suyun ve tuzun oluşturduğu manzara çok güzel. Yaklaşık bir aydır burayı takip ediyoruz. Her gelişimizde farklı görüntülerle karşılaşıyoruz. Tekrar tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Tuz tabakasının üzerinde yürümek farklı bir deneyim. Tuzun üzerinde yürürken adeta karda yürüyormuş hissi veriyor. Suyun üzerinde yürüyormuş gibi farklı ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ardahanda-saganak-yollar-beyaza-burundu-1108505936.html

tuz gölü

aksaray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tuz gölü, fotoğraf, aksaray