https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ardahanda-saganak-yollar-beyaza-burundu-1108505936.html
Ardahan'da sağanak: Yollar beyaza büründü
Ardahan'da sağanak: Yollar beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T15:46+0300
2026-09-04T15:46+0300
2026-09-04T15:46+0300
yaşam
ardahan
dolu
dolu yağışı
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Ardahan kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.Şehir merkezinde başlayan sağanak, doluya dönüştü.Otomobiller ilerlemekte zorlandıFındık büyüklüğünde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.Yollarda su birikintileri oluştu, çevre beyaza büründü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/karsta-dolu-ve-saganak-etkili-oldu-dereler-tasti-yollar-su-altinda-kaldi-1108331702.html
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ardahan, dolu, dolu yağışı
ardahan, dolu, dolu yağışı
Ardahan'da sağanak: Yollar beyaza büründü
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Şehir merkezinde başlayan sağanak, doluya dönüştü.
Otomobiller ilerlemekte zorlandı
Fındık büyüklüğünde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Yollarda su birikintileri oluştu, çevre beyaza büründü.