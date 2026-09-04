Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ardahanda-saganak-yollar-beyaza-burundu-1108505936.html
Ardahan'da sağanak: Yollar beyaza büründü
Ardahan'da sağanak: Yollar beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T15:46+0300
2026-09-04T15:46+0300
yaşam
ardahan
dolu
dolu yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108505779_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_8ef4ae7b5eda97695a8acc50686f590e.jpg
Ardahan kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.Şehir merkezinde başlayan sağanak, doluya dönüştü.Otomobiller ilerlemekte zorlandıFındık büyüklüğünde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.Yollarda su birikintileri oluştu, çevre beyaza büründü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/karsta-dolu-ve-saganak-etkili-oldu-dereler-tasti-yollar-su-altinda-kaldi-1108331702.html
ardahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108505779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08c3ec4dc582392276babb27f32eaca0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ardahan, dolu, dolu yağışı
ardahan, dolu, dolu yağışı

Ardahan'da sağanak: Yollar beyaza büründü

15:46 04.09.2026
© Şenol BozkurtArdahan'da sağanak: Yollar beyaza büründü
Ardahan'da sağanak: Yollar beyaza büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Şenol Bozkurt
Abone ol
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Şehir merkezinde başlayan sağanak, doluya dönüştü.

Otomobiller ilerlemekte zorlandı

Fındık büyüklüğünde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Yollarda su birikintileri oluştu, çevre beyaza büründü.
Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
TÜRKİYE
Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
29 Ağustos, 00:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала