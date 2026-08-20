https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/turkiyenin-en-buyuk-ikinci-golu-renk-degistirdi-tuz-golu-pembeye-burundu-1108121091.html

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü renk değiştirdi: Tuz Gölü pembeye büründü

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü renk değiştirdi: Tuz Gölü pembeye büründü

Sputnik Türkiye

Yabancı ve yerli turistlerin uğrak noktası olan Tuz Gölü, alg ve bakterilerin etkisiyle pembe renge büründü. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T12:09+0300

2026-08-20T12:09+0300

2026-08-20T12:09+0300

yaşam

tuz gölü

unesco

türkiye

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Tuz Gölü pembeye büründü.Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Tuz Gölü, sahip olduğu ekolojik özellikleri, biyolojik çeşitliliği ve kuş türleri açısından taşıdığı önem nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gölde, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde bazı alglerin güneş ışınlarının etkilerine karşı kırmızı renkli beta-karoten üretmesi ve tuzcul mikroorganizmaların yoğunlaşmasıyla pembe ve kırmızı tonlar hakim oluyor. Doğal renk değişimiyle dikkati çeken Tuz Gölü, bu dönemde de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

tuz gölü

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tuz gölü, unesco, türkiye