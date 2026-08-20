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Türkiye'nin en büyük ikinci gölü renk değiştirdi: Tuz Gölü pembeye büründü
Türkiye'nin en büyük ikinci gölü renk değiştirdi: Tuz Gölü pembeye büründü
Sputnik Türkiye
Yabancı ve yerli turistlerin uğrak noktası olan Tuz Gölü, alg ve bakterilerin etkisiyle pembe renge büründü. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Tuz Gölü pembeye büründü.Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Tuz Gölü, sahip olduğu ekolojik özellikleri, biyolojik çeşitliliği ve kuş türleri açısından taşıdığı önem nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gölde, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde bazı alglerin güneş ışınlarının etkilerine karşı kırmızı renkli beta-karoten üretmesi ve tuzcul mikroorganizmaların yoğunlaşmasıyla pembe ve kırmızı tonlar hakim oluyor. Doğal renk değişimiyle dikkati çeken Tuz Gölü, bu dönemde de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
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tuz gölü, unesco, türkiye
tuz gölü, unesco, türkiye

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü renk değiştirdi: Tuz Gölü pembeye büründü

12:09 20.08.2026
© İsmail AslandağTuz Gölü pembeye büründü
Tuz Gölü pembeye büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© İsmail Aslandağ
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Yabancı ve yerli turistlerin uğrak noktası olan Tuz Gölü, alg ve bakterilerin etkisiyle pembe renge büründü.
Tuz Gölü pembeye büründü.
© İsmail AslandağTuz Gölü pembeye büründü
Tuz Gölü pembeye büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Tuz Gölü pembeye büründü
© İsmail Aslandağ
Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Tuz Gölü, sahip olduğu ekolojik özellikleri, biyolojik çeşitliliği ve kuş türleri açısından taşıdığı önem nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.
© İsmail AslandağTuz Gölü pembeye büründü
Tuz Gölü pembeye büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Tuz Gölü pembeye büründü
© İsmail Aslandağ

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gölde, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde bazı alglerin güneş ışınlarının etkilerine karşı kırmızı renkli beta-karoten üretmesi ve tuzcul mikroorganizmaların yoğunlaşmasıyla pembe ve kırmızı tonlar hakim oluyor.
© İsmail AslandağTuz Gölü pembeye büründü
Tuz Gölü pembeye büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Tuz Gölü pembeye büründü
© İsmail Aslandağ
Doğal renk değişimiyle dikkati çeken Tuz Gölü, bu dönemde de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
© İsmail AslandağTuz Gölü pembeye büründü
Tuz Gölü pembeye büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
Tuz Gölü pembeye büründü
© İsmail Aslandağ
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