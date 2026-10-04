https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/kpss-on-lisans-sinavi-ne-zaman-sinav-kac-dakika-1109266808.html

KPSS ön lisans sınavı başladı: Sınav kaç dakika sürecek sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sınavı başladı: Sınav kaç dakika sürecek sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans, 2 yıllık üniversite mezunlarının kamuda boş kontenjanlara yerleşebilmesi amacıyla ÖSYM tarafından... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T09:44+0300

2026-10-04T09:44+0300

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2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans bugün yapılıyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınav Kuzey Kıbrıs başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 160 sınav merkezinde düzenleniyor.KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?4 Ekim Pazar günü (BUGÜN) saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.Sınav kaç dakika, kaç soru?120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişilebilecek.KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.Sınava 1 milyon 593 bin 198 aday başvurduAçıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 KPSS Ön Lisans'a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160'a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 artırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı." bilgisini verdi.Sınava başvuran kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olduğunu belirten Ersoy, "Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872'si erkeklerden oluşuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelmiş durumda. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 1249 aday sınava katılacak." açıklamasını yaptı.Ersoy, sınava 6 bin 59 engelli adayın katılacağını aktararak, "Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/2026-kpss-lisans-sonuclari-icin-geri-sayim-basladi-1109072223.html

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