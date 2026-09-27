https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/2026-kpss-lisans-sonuclari-icin-geri-sayim-basladi-1109072223.html
2026 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı: Ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı: Ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca adayın memuriyet hayali için girdiği sınav maratonunda nefesler tutuldu. 13 Eylül'de tamamlanan oturumların ardından gözlerin çevrildiği ÖSYM... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T16:07+0300
2026-09-27T16:07+0300
2026-09-27T16:07+0300
yaşam
ösym
kpss
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_94122582eee93c4d7b7f3c9d5cd771f3.jpg
Kamu kurumlarına atanma hedefiyle ter döken yüz binlerce mezun için en kritik viraja girildi. Sınav salonlarındaki zorlu maratonun 13 Eylül itibarıyla tamamlanmasının ardından, arama motorlarında tek bir soru yankı buluyor: Puanlar ne zaman ilan edilecek?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı resmi sınav ve değerlendirme takvimiyle soru işaretlerini giderdi. Takvime göre; hem KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) hem de KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ait sonuçlar, 7 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak.Sonuç sorgulama ekranı ve giriş detaylarıAdayların alacağı puanlar, kamu kadrolarına yerleştirme süreçlerinin ve branş bazında açılacak kontenjanların anahtarını oluşturacak. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuç belgeleri dijital ortama aktarılacak.Adaylar, ilan edilen günde sonuçlarına doğrudan ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş işlemleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla güvenli biçimde gerçekleştirilecek; adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/akdeniz-icin-trafik-cilesi-bitiyor-25-saatlik-yol-18-dakikaya-iniyor-1109071646.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b1161999b9e98b9d078c6fb904973cd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ösym, kpss
2026 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı: Ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca adayın memuriyet hayali için girdiği sınav maratonunda nefesler tutuldu. 13 Eylül'de tamamlanan oturumların ardından gözlerin çevrildiği ÖSYM, beklenen tarihi takvime işledi. 2026 KPSS Lisans sonuçları, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için 7 Ekim günü adayların erişimine açılacak.
Kamu kurumlarına atanma hedefiyle ter döken yüz binlerce mezun için en kritik viraja girildi. Sınav salonlarındaki zorlu maratonun 13 Eylül itibarıyla tamamlanmasının ardından, arama motorlarında tek bir soru yankı buluyor: Puanlar ne zaman ilan edilecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM
), yayımladığı resmi sınav ve değerlendirme takvimiyle soru işaretlerini giderdi. Takvime göre; hem KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)
hem de KPSS Alan Bilgisi
oturumlarına ait sonuçlar, 7 Ekim 2026
tarihinde eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak.
Sonuç sorgulama ekranı ve giriş detayları
Adayların alacağı puanlar, kamu kadrolarına yerleştirme süreçlerinin ve branş bazında açılacak kontenjanların anahtarını oluşturacak. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuç belgeleri dijital ortama aktarılacak.
Adaylar, ilan edilen günde sonuçlarına doğrudan ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
(https://sonuc.osym.gov.tr
) üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş işlemleri, adayların T.C. kimlik numaraları
ve aday şifreleri
vasıtasıyla güvenli biçimde gerçekleştirilecek; adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.