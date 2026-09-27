https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/2026-kpss-lisans-sonuclari-icin-geri-sayim-basladi-1109072223.html

2026 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı: Ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı: Ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca adayın memuriyet hayali için girdiği sınav maratonunda nefesler tutuldu. 13 Eylül'de tamamlanan oturumların ardından gözlerin çevrildiği ÖSYM... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T16:07+0300

2026-09-27T16:07+0300

2026-09-27T16:07+0300

yaşam

ösym

kpss

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Kamu kurumlarına atanma hedefiyle ter döken yüz binlerce mezun için en kritik viraja girildi. Sınav salonlarındaki zorlu maratonun 13 Eylül itibarıyla tamamlanmasının ardından, arama motorlarında tek bir soru yankı buluyor: Puanlar ne zaman ilan edilecek?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı resmi sınav ve değerlendirme takvimiyle soru işaretlerini giderdi. Takvime göre; hem KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) hem de KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ait sonuçlar, 7 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak.Sonuç sorgulama ekranı ve giriş detaylarıAdayların alacağı puanlar, kamu kadrolarına yerleştirme süreçlerinin ve branş bazında açılacak kontenjanların anahtarını oluşturacak. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuç belgeleri dijital ortama aktarılacak.Adaylar, ilan edilen günde sonuçlarına doğrudan ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş işlemleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla güvenli biçimde gerçekleştirilecek; adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/akdeniz-icin-trafik-cilesi-bitiyor-25-saatlik-yol-18-dakikaya-iniyor-1109071646.html

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