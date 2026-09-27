Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/2026-kpss-lisans-sonuclari-icin-geri-sayim-basladi-1109072223.html
2026 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı: Ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı: Ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca adayın memuriyet hayali için girdiği sınav maratonunda nefesler tutuldu. 13 Eylül'de tamamlanan oturumların ardından gözlerin çevrildiği ÖSYM... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T16:07+0300
2026-09-27T16:07+0300
yaşam
ösym
kpss
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_94122582eee93c4d7b7f3c9d5cd771f3.jpg
Kamu kurumlarına atanma hedefiyle ter döken yüz binlerce mezun için en kritik viraja girildi. Sınav salonlarındaki zorlu maratonun 13 Eylül itibarıyla tamamlanmasının ardından, arama motorlarında tek bir soru yankı buluyor: Puanlar ne zaman ilan edilecek?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı resmi sınav ve değerlendirme takvimiyle soru işaretlerini giderdi. Takvime göre; hem KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) hem de KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ait sonuçlar, 7 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak.Sonuç sorgulama ekranı ve giriş detaylarıAdayların alacağı puanlar, kamu kadrolarına yerleştirme süreçlerinin ve branş bazında açılacak kontenjanların anahtarını oluşturacak. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuç belgeleri dijital ortama aktarılacak.Adaylar, ilan edilen günde sonuçlarına doğrudan ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş işlemleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla güvenli biçimde gerçekleştirilecek; adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/akdeniz-icin-trafik-cilesi-bitiyor-25-saatlik-yol-18-dakikaya-iniyor-1109071646.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b1161999b9e98b9d078c6fb904973cd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ösym, kpss
ösym, kpss

2026 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı: Ne zaman açıklanacak?

16:07 27.09.2026
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA
Abone ol
Milyonlarca adayın memuriyet hayali için girdiği sınav maratonunda nefesler tutuldu. 13 Eylül'de tamamlanan oturumların ardından gözlerin çevrildiği ÖSYM, beklenen tarihi takvime işledi. 2026 KPSS Lisans sonuçları, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için 7 Ekim günü adayların erişimine açılacak.
Kamu kurumlarına atanma hedefiyle ter döken yüz binlerce mezun için en kritik viraja girildi. Sınav salonlarındaki zorlu maratonun 13 Eylül itibarıyla tamamlanmasının ardından, arama motorlarında tek bir soru yankı buluyor: Puanlar ne zaman ilan edilecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı resmi sınav ve değerlendirme takvimiyle soru işaretlerini giderdi. Takvime göre; hem KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) hem de KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ait sonuçlar, 7 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Sonuç sorgulama ekranı ve giriş detayları

Adayların alacağı puanlar, kamu kadrolarına yerleştirme süreçlerinin ve branş bazında açılacak kontenjanların anahtarını oluşturacak. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuç belgeleri dijital ortama aktarılacak.
Adaylar, ilan edilen günde sonuçlarına doğrudan ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş işlemleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri vasıtasıyla güvenli biçimde gerçekleştirilecek; adaylara ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Kaputaş Plajı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
TÜRKİYE
Akdeniz için trafik çilesi bitiyor: 2.5 saatlik yol 18 dakikaya iniyor
15:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала