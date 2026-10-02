https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kpss-on-lisans-4-ekimde-yapilacak-15-milyondan-fazla-aday-sinava-girecek-1109230901.html

KPSS Ön Lisans 4 Ekim’de yapılacak: 1.5 milyondan fazla aday sınava girecek

KPSS Ön Lisans 4 Ekim’de yapılacak: 1.5 milyondan fazla aday sınava girecek

Sputnik Türkiye

2026 KPSS Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü 81 il ve Lefkoşa’daki 160 sınav merkezinde yapılacak. 1 milyon 593 bin 198 adayın başvurduğu sınav saat 10.15’te... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T11:51+0300

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2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınava 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu. Saat 10.15’te başlayacak sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek.Ön lisans programlarından mezun olan ve sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunan adayların katılacağı sınav, 81 il ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da toplam 160 sınav merkezinde düzenlenecek.KPSS Ön Lisans saat kaçta başlayacak?KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.120 sorunun yöneltileceği sınav için adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanınacak. Sınav saat 12.25’te sona erecek.Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.KPSS sınav giriş belgesi erişime açıldıAdayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren KPSS sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü açık tutulacak.KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM’nin takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim’de açıklanacak.Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması halinde ise sonuçların geçerliliği bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.1 milyon 593 bin 198 aday başvurduÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava yönelik hazırlıklar hakkında şu bilgileri verdi:"2026 KPSS Ön Lisans'a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160'a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 artırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı."Başvuruların 989 bin 326’sını kadın, 603 bin 872’sini erkek adaylar oluşturdu. En fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldığı bildirildi. Lefkoşa’da ise 1249 aday sınava katılacak.Ersoy, adaylara ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872'si erkeklerden oluşuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelmiş durumda. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 1249 aday sınava katılacak."6 bin 59 engelli aday sınava katılacakSınava 6 bin 59 engelli adayın katılacağını açıklayan Ersoy, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu bildirdi.Ersoy, ayrıntıları şöyle aktardı:"Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak."218 bin 455 görevli sınavda yer alacakÖSYM Başkanı Ersoy’un verdiği bilgilere göre sınav 4 bin 443 binada, toplam 83 bin 465 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda 218 bin 455 görevli yer alırken, güvenliğin sağlanması amacıyla 17 bin 726 emniyet görevlisi sahada olacak.Ayrıca 312 ÖSYM Temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sağlamak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi.Ersoy, adaylara sınav günü erken yola çıkmaları çağrısında bulunarak şunları kaydetti:"4 bin 443 binada toplam 83 bin 465 salonda gerçekleştirilecek sınavda, toplam 218 bin 455 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması için 17 bin 726 emniyet görevlisi sahada olacak. 312 ÖSYM Temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi. Sınav süreci ilgili kamu kurumları ve kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde yürütülüyor. Alınması gereken tedbirler noktasında ilgili tüm yerel unsurlara her sınav öncesinde olduğu gibi bu sınavda da resmi yazılar yazıldı. Çeşitli sebeplerle yaşanabilecek trafik sıkışıklıklarına karşı adaylarımızın tedbir alması, daha erken yola çıkması olumsuzlukların önüne geçecek, adayların sınav binalarına erken gelmeleri faydalarına olacaktır. Tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/ito-acikladi-eylulde-fiyati-en-cok-artan-ve-azalan-urunleri-aciklandi-1109229037.html

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