https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/fenerbahceden-2-0lik-galibiyet-hazirlik-macinda-turan-tovuzu-yendi-1109268457.html
Fenerbahçe'den 2-0'lık galibiyet: Hazırlık maçında Turan Tovuz'u yendi
Fenerbahçe'den 2-0'lık galibiyet: Hazırlık maçında Turan Tovuz'u yendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Turan Tovuz'u deplasmanda 2-0 yendi. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T09:57+0300
2026-10-04T09:57+0300
2026-10-04T09:57+0300
spor
fenerbahçe
azerbaycan
çağrı balta
mert günok
nelson semedo
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Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 yendi.İlk 11'de kimler vardı?Sarı-lacivertliler, Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleye Mert Günok, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kante, Efe Yılmaz, Mason Greenwood, Marco Asensio, Alaettin Ekici, ve Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı.Turan Tovuz ise maça Aleksey Kenyaykin, Emmanuel Hackman, Haiderson Hurtado, Roderick Miller, Jorge Silva, Aleksa Jankovic, Alejandro Serrano, Steeve Beusnard, Denis Marandici, Ibrahima Wadji ve Diogo Balau ilk 11'iyle başladı.Fenerbahçeli futbolcu Greenwood, rakibine yaptığı müdahale sonrası 32. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın anlaşması gereği Greenwood oyundan çıktı ve yerine Adnan Fettahoğlu dahil oldu.Sarı lacivertliler ikinci yarı açıldıMüsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Fenerbahçe, 60. dakikada Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta'nın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Yiğit Çolak, Baran Yolaçan, Onur Kuşçu, Ercüment Sancaklı ve Selahattin Sevim de ikinci yarıda forma şansı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fenerbahce-duyurdu-mert-muldur-ameliyat-oldu-1108914482.html
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fenerbahçe, azerbaycan, çağrı balta, mert günok, nelson semedo
fenerbahçe, azerbaycan, çağrı balta, mert günok, nelson semedo
Fenerbahçe'den 2-0'lık galibiyet: Hazırlık maçında Turan Tovuz'u yendi
Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Turan Tovuz'u deplasmanda 2-0 yendi.
Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 yendi.
Sarı-lacivertliler
, Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleye Mert Günok, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kante, Efe Yılmaz, Mason Greenwood, Marco Asensio, Alaettin Ekici, ve Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı.
Turan Tovuz ise maça Aleksey Kenyaykin, Emmanuel Hackman, Haiderson Hurtado, Roderick Miller, Jorge Silva, Aleksa Jankovic, Alejandro Serrano, Steeve Beusnard, Denis Marandici, Ibrahima Wadji ve Diogo Balau ilk 11'iyle başladı.
Fenerbahçeli futbolcu Greenwood, rakibine yaptığı müdahale sonrası 32. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın anlaşması gereği Greenwood oyundan çıktı ve yerine Adnan Fettahoğlu dahil oldu.
Sarı lacivertliler ikinci yarı açıldı
Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 60. dakikada Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta'nın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Yiğit Çolak, Baran Yolaçan, Onur Kuşçu, Ercüment Sancaklı ve Selahattin Sevim de ikinci yarıda forma şansı buldu.