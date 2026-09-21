https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fenerbahce-duyurdu-mert-muldur-ameliyat-oldu-1108914482.html

Fenerbahçe duyurdu: Mert Müldür ameliyat oldu

Fenerbahçe duyurdu: Mert Müldür ameliyat oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini duyurdu. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T17:59+0300

2026-09-21T17:59+0300

2026-09-21T17:59+0300

spor

fenerbahçe

mert müldür

ameliyat

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Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini açıkladıAvusturya'da ameliyat olduSüper Lig ekibi Fenerbahçe, 27 yaşındaki milli oyuncu Mert Müldür'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz." denildi. 6 maçta forma giydiSarı-lacivertli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi.

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, mert müldür, ameliyat