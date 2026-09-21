https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fenerbahce-duyurdu-mert-muldur-ameliyat-oldu-1108914482.html
Fenerbahçe duyurdu: Mert Müldür ameliyat oldu
Fenerbahçe duyurdu: Mert Müldür ameliyat oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini duyurdu. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T17:59+0300
2026-09-21T17:59+0300
2026-09-21T17:59+0300
spor
fenerbahçe
mert müldür
ameliyat
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Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini açıkladıAvusturya'da ameliyat olduSüper Lig ekibi Fenerbahçe, 27 yaşındaki milli oyuncu Mert Müldür'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz." denildi. 6 maçta forma giydiSarı-lacivertli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi.
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, mert müldür, ameliyat
fenerbahçe, mert müldür, ameliyat
Fenerbahçe duyurdu: Mert Müldür ameliyat oldu
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini açıkladı
Avusturya'da ameliyat oldu
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 27 yaşındaki milli oyuncu Mert Müldür'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz." denildi.
Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi.