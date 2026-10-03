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Türkiye, Belçika'ya farklı kaybetti: Montella'dan ilk açıklama
Türkiye, Belçika'ya farklı kaybetti: Montella'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T00:04+0300
2026-10-03T00:04+0300
2026-10-03T00:35+0300
spor
kevin de bruyne
romelu lukaku
belçika
a milli futbol takımı
maç
maç yayını
tarihi maç
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika'yla karşılaştı.Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadelede Belçika, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti.Ev sahibi ekibin gollerini 10 ve 59. dakikalarda Kevin De Bruyne, 76. dakikada ise Romelu Lukaku kaydetti.UEFA Uluslar LigiUEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı.A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenilirken, Fransa ve İtalya 1-1 berabere kaldı.B Ligi 2. Grup'ta Macaristan, Gürcistan'ı 1-0, Kuzey İrlanda ise Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. 4. Grup'ta Polonya, Romanya'yı 6-0 yenerken, Bosna-Hersek'le İsveç 1-1 berabere kaldı.C Ligi 2. Grup'ta Letonya, Karadağ'a 2-1 yenilirken, Kıbrıs Rum Kesimi Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti. 3. Grup'ta ise Kazakistan, Moldova'ya 2-1 kaybetti, Faroe Adaları ve Slovakya 1-1 berabere kaldı.Montella'dan eleştirilere yanıtTürkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na da bu futbolcularla gittik. Bu dönem, gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık. Beklentileri son 3 senede çok yükselttik. Şu anda taraftarların memnun olmaması çok doğal. Çok motiveyim. Ben futbolu çok iyi bilirim. Hazırlıkları daha iyi yapacağız'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/montella-belcika-turkiye-maci-oncesi-aciklama-yapti-bir-hedef-gosterilmesi-gerekiyorsa-bana-yapin--1109225286.html
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kevin de bruyne, romelu lukaku, belçika, a milli futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç
Türkiye, Belçika'ya farklı kaybetti: Montella'dan ilk açıklama
00:04 03.10.2026 (güncellendi: 00:35 03.10.2026)
UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenildi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika'yla karşılaştı.
Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadelede Belçika, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 10 ve 59. dakikalarda Kevin De Bruyne, 76. dakikada ise Romelu Lukaku kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı.
A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenilirken, Fransa ve İtalya 1-1 berabere kaldı.
B Ligi 2. Grup'ta Macaristan, Gürcistan'ı 1-0, Kuzey İrlanda ise Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. 4. Grup'ta Polonya, Romanya'yı 6-0 yenerken, Bosna-Hersek'le İsveç 1-1 berabere kaldı.
C Ligi 2. Grup'ta Letonya, Karadağ'a 2-1 yenilirken, Kıbrıs Rum Kesimi Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti. 3. Grup'ta ise Kazakistan, Moldova'ya 2-1 kaybetti, Faroe Adaları ve Slovakya 1-1 berabere kaldı.
Montella'dan eleştirilere yanıt
Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na da bu futbolcularla gittik. Bu dönem, gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık. Beklentileri son 3 senede çok yükselttik. Şu anda taraftarların memnun olmaması çok doğal. Çok motiveyim. Ben futbolu çok iyi bilirim. Hazırlıkları daha iyi yapacağız'' dedi.