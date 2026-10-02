https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/montella-belcika-turkiye-maci-oncesi-aciklama-yapti-bir-hedef-gosterilmesi-gerekiyorsa-bana-yapin--1109225286.html

Montella'dan Belçika-Türkiye maçı öncesi açıklama: 'Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa bana yapın'

Montella'dan Belçika-Türkiye maçı öncesi açıklama: 'Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa bana yapın'

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolculara haksız eleştiriler yapıldığını söyledi. Arda Güler 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T09:56+0300

2026-10-02T09:56+0300

2026-10-02T10:01+0300

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.Montella: Futbolcularıma gelen eleştiri beni üzüyorMontella, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaşacakları Maurice Dufrasne Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Arda Güler ile soruları yanıtladı.İtalyan teknik adam, milli takımın son dönemde aldığı kötü sonuçlar dolayısıyla yapılan eleştirilerle ilgili, "Enerjimi işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul edebiliyorum. Çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Sadece beni üzen taraf bazen futbolcularımıza yönelik abartılı eleştiriler. Bu seviyeye onlar bizi taşıdı. Dünya Kupası'na onlar bizi götürdü, Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi ve A Ligi'ne onlarla geldik. Oyuncularımıza bazen haksız eleştiriler olduğuna inanıyorum. Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa bana doğru yapabilirsiniz ben hepsini kaldırırım." ifadelerini kullandı.'Oyuncular bu seviyede mücadeleye alışık değil'Vincenzo Montella, "Belçika'da Rudi Garcia'dan sonra Mark van Bommel göreve geldi. Belçika'da değişen ne oldu? Yarın milli takımımız adına değişen şeyler neler olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:'Güzel bir yaz geçirmedim'Milli takımın gidişatıyla ilgili bir endişe duymadığının altını çizen Montella, "Bir hoca takımında mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişe eder. Bu yaşanabilir. Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Her şeyi yaptık ama neticeye ulaşamadık gibi bir dönem yaşadık. Futbolda bu var. Bu yaz maalesef acı veren bir yaz oldu benim için. Sadece Dünya Kupası değil, kendi ailem içinde de maalesef acı veren olaylar yaşadığım için güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. O yüzden yalnız olduğumu düşünmüyorum. Kendi dilimde şöyle bir tabir var, galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.Arda Güler: Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorumMilli futbolcu Arda Güler, Belçika karşısında takım halinde iyi mücadele ederek güzel bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.Arda, kendisinden olan büyük beklentinin hatırlatılması üzerine, "Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yenetekliyim, halkımız, takım arkadaşlarım, ağabeylerim bana güveniyor, ben de onlara güveniyorum. Sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz bazen başka birimiz daha iyi oynuyor, hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Arda Güler, her takıma karşı başa baş mücadele edebilecek güce sahip olup olmadıkları yönündeki soruya ise, "Kesinlikle sahibiz. İtalya maçının ilk yarısın çıkardığımız zaman, Fransa'ya karşı çok net mücadele gösterdik, belki maçı da kazanabilirdik. İtalya maçının ikinci yarısında çok iyi reaksiyon gösterdik, kendi kalitemizi tamamen ortaya koyabilirsek, beraber oynayıp mücadele edebilirsek, o reaksiyonu gösterebilirsek bence yi şeyler yapabiliriz." yanıtını verdi.'Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz'Milli futbolcu, "Son 5 maçta 1 galibiyet aldık. Takımda eksik olan şey ne?" sorusunu ise, "Eksik olan belki bir şey yoktur, belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Önemli rakiplere karşı oynadık, galibiyetler bu yüzden gelmedi ama tekrar kenetlenip, birlikte reaksiyon gösterip galibiyet serilerine inşallah tekrar başlayabiliriz." şeklinde yanıtladı.Arda, Fransa maçından sonra Mbappe ile aralarındaki diyaloğun sorulması üzerine, "Kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ayrıca çok güzel bir insan, mütevazı ve dürüst biri. Saha içinde ne kadar başarılıysa, saha dışında da o kadar temiz biri. Maçtan sonra formamızı değiştirip, maçı değerlendirdik, biraz sohbet ettik." diye konuştu.

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vincenzo montella, arda güler, kenan, belçika, uefa uluslar ligi, real madrid, dünya kupası