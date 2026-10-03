https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/hurmuz-bogazinda-bir-tankere-bilinmeyen-bir-cisim-isabet-etti-1109220800.html

Hürmüz Boğazı’nın ardından Umman açıklarında da tanker vuruldu

Hürmüz Boğazı’nın ardından Umman açıklarında da tanker vuruldu

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığını bildirilmişti. Umman açıklarında da petrol tankerinin kaynağı... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T03:20+0300

2026-10-03T03:20+0300

2026-10-03T03:23+0300

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hürmüz boğazı

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petrol

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umman

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), 2 Ekim'de Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir petrol tankerinin kaynağı henüz belirlenemeyen bir cisim ile vurulduğunu açıkladı. Olayın ardından tankerde yangın çıktığı, ancak mürettebattan ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ilişkin üçüncü bir kaynaktan ihbar alındığı belirtildi. Tankerde çıkan yangının ardından olayın boyutlarının yetkililer tarafından incelendiği aktarıldı.Açıklamada, saldırının çevre üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.İran'ın Fars Haber Ajansı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2.5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan 'izinsiz' geçiş yaptığı sırada Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğunu ve tankerde yangın çıktığını bildirdi.'Umman'da bir tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu'Hürmüz Boğazı’nda dün benzer bir olayın yaşanmasının ardından, Umman açıklarında bir ham petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu bildirildi.UKMTO tarafından yapılan açıklamaya göre, Umman’ın yaklaşık 7.4 kilometre açığında bulunan bir ham petrol tankeri, iskele tarafından kaynağı bilinmeyen mühimmatın hedefi oldu.Olayın ardından tankerdeki mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

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hürmüz boğazı, i̇ran, petrol, petrol tankeri, tanker, umman