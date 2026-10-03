https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/hurmuz-bogazinda-bir-tankere-bilinmeyen-bir-cisim-isabet-etti-1109220800.html
Hürmüz Boğazı’nın ardından Umman açıklarında da tanker vuruldu
Hürmüz Boğazı’nın ardından Umman açıklarında da tanker vuruldu
Sputnik Türkiye
Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığını bildirilmişti. Umman açıklarında da petrol tankerinin kaynağı... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T03:20+0300
2026-10-03T03:20+0300
2026-10-03T03:23+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
petrol
petrol tankeri
tanker
umman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf0c3c0e24a2ae57a200da29b5ca4c98.jpg
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), 2 Ekim'de Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir petrol tankerinin kaynağı henüz belirlenemeyen bir cisim ile vurulduğunu açıkladı. Olayın ardından tankerde yangın çıktığı, ancak mürettebattan ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ilişkin üçüncü bir kaynaktan ihbar alındığı belirtildi. Tankerde çıkan yangının ardından olayın boyutlarının yetkililer tarafından incelendiği aktarıldı.Açıklamada, saldırının çevre üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.İran'ın Fars Haber Ajansı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2.5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan 'izinsiz' geçiş yaptığı sırada Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğunu ve tankerde yangın çıktığını bildirdi.'Umman'da bir tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu'Hürmüz Boğazı’nda dün benzer bir olayın yaşanmasının ardından, Umman açıklarında bir ham petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu bildirildi.UKMTO tarafından yapılan açıklamaya göre, Umman’ın yaklaşık 7.4 kilometre açığında bulunan bir ham petrol tankeri, iskele tarafından kaynağı bilinmeyen mühimmatın hedefi oldu.Olayın ardından tankerdeki mürettebatın güvende olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-ortadoguya-ucak-gemisi-ve-10-bine-kadar-asker-gonderiyor-1109220672.html
hürmüz boğazı
i̇ran
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd888b32125ea0ee49d0e1b52b81d162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hürmüz boğazı, i̇ran, petrol, petrol tankeri, tanker, umman
hürmüz boğazı, i̇ran, petrol, petrol tankeri, tanker, umman
Hürmüz Boğazı’nın ardından Umman açıklarında da tanker vuruldu
03:20 03.10.2026 (güncellendi: 03:23 03.10.2026)
Hürmüz Boğazı'nda bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığını bildirilmişti. Umman açıklarında da petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu bildirildi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), 2 Ekim'de Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir petrol tankerinin kaynağı henüz belirlenemeyen bir cisim ile vurulduğunu açıkladı. Olayın ardından tankerde yangın çıktığı, ancak mürettebattan ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ilişkin üçüncü bir kaynaktan ihbar alındığı belirtildi. Tankerde çıkan yangının ardından olayın boyutlarının yetkililer tarafından incelendiği aktarıldı.
Açıklamada, saldırının çevre üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.
İran'ın Fars Haber Ajansı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2.5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan 'izinsiz' geçiş yaptığı sırada Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğunu ve tankerde yangın çıktığını bildirdi.
'Umman'da bir tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu'
Hürmüz Boğazı’nda dün benzer bir olayın yaşanmasının ardından, Umman açıklarında bir ham petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu bildirildi.
UKMTO tarafından yapılan açıklamaya göre, Umman’ın yaklaşık 7.4 kilometre açığında bulunan bir ham petrol tankeri, iskele tarafından kaynağı bilinmeyen mühimmatın hedefi oldu.
Olayın ardından tankerdeki mürettebatın güvende olduğu bildirildi.