Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-ortadoguya-ucak-gemisi-ve-10-bine-kadar-asker-gonderiyor-1109220672.html
'ABD, Ortadoğu’ya uçak gemisi ve 10 bine kadar asker gönderiyor'
'ABD, Ortadoğu’ya uçak gemisi ve 10 bine kadar asker gönderiyor'
Sputnik Türkiye
Washington’ın bölgeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve deniz piyadelerini taşıyan amfibi gemiler göndereceği bildirildi. Sevkiyat kapsamında Ortadoğu’ya... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T03:36+0300
2026-10-02T03:36+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
uss theodore roosevelt
wall street
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107452016_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_89b4f2b552bcd1649fc23ead968d4477.png
ABD’nin Ortadoğu’ya USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve bir deniz piyade tümenini daha göndermeye hazırlandığı bildirildi. Sevkiyat kapsamında bölgeye 9 bin ila 10 bin arasında ek ABD askerinin konuşlandırılmasının planlandığı öne sürüldü.İsrail merkezli i24 televizyonunun bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington üçüncü uçak gemisini ve ikinci deniz piyade tümenini Ortadoğu’ya gönderecek. Yedioth Ahronoth gazetesi ise kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a yeniden saldırabilecekleri yönündeki açıklamalarının ardından alındığını ileri sürdü.The Hill gazetesine göre USS Theodore Roosevelt, bölgede görev yapan uçak gemilerinden birinin yerini almak üzere Ortadoğu’ya doğru hareket etti. Wall Street Journal’a konuşan ABD’li yetkililer de Pentagon’un bölgeye yaklaşık 9 bin ila 10 bin ek asker göndereceğini belirtti.Yetkililer, USS Theodore Roosevelt’in 27 Eylül’de San Diego’daki ana üssünden ayrıldığını, deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu’nun ise 28 Eylül’de yola çıktığını ve grubun kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşmasının beklendiğini aktardı.USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023’ün ardından da Orta Doğu’ya gönderilmiş, daha sonra rotasyon kapsamında ABD’ye dönmüştü. ABD’nin bölgede halihazırda USS George H.W. Bush ve USS George Washington olmak üzere iki uçak gemisi ile yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/yemenin-baskenti-sanada-patlamalar-bildirildi-1109220184.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107452016_209:0:1464:941_1920x0_80_0_0_24ce82a2f31a0c45573769a471719f2f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, uss theodore roosevelt, wall street, i̇srail
abd, donald trump, uss theodore roosevelt, wall street, i̇srail

'ABD, Ortadoğu’ya uçak gemisi ve 10 bine kadar asker gönderiyor'

03:36 02.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD İran
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Washington’ın bölgeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve deniz piyadelerini taşıyan amfibi gemiler göndereceği bildirildi. Sevkiyat kapsamında Ortadoğu’ya yaklaşık 9 bin ila 10 bin ilave ABD askerinin konuşlandırılması bekleniyor.
ABD’nin Ortadoğu’ya USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve bir deniz piyade tümenini daha göndermeye hazırlandığı bildirildi. Sevkiyat kapsamında bölgeye 9 bin ila 10 bin arasında ek ABD askerinin konuşlandırılmasının planlandığı öne sürüldü.
İsrail merkezli i24 televizyonunun bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington üçüncü uçak gemisini ve ikinci deniz piyade tümenini Ortadoğu’ya gönderecek. Yedioth Ahronoth gazetesi ise kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a yeniden saldırabilecekleri yönündeki açıklamalarının ardından alındığını ileri sürdü.
The Hill gazetesine göre USS Theodore Roosevelt, bölgede görev yapan uçak gemilerinden birinin yerini almak üzere Ortadoğu’ya doğru hareket etti. Wall Street Journal’a konuşan ABD’li yetkililer de Pentagon’un bölgeye yaklaşık 9 bin ila 10 bin ek asker göndereceğini belirtti.
Yetkililer, USS Theodore Roosevelt’in 27 Eylül’de San Diego’daki ana üssünden ayrıldığını, deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu’nun ise 28 Eylül’de yola çıktığını ve grubun kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşmasının beklendiğini aktardı.
USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023’ün ardından da Orta Doğu’ya gönderilmiş, daha sonra rotasyon kapsamında ABD’ye dönmüştü. ABD’nin bölgede halihazırda USS George H.W. Bush ve USS George Washington olmak üzere iki uçak gemisi ile yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.
Husi destekçileri, geçit düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
DÜNYA
Yemen'in başkenti Sana'da patlamalar bildirildi
01:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала