https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/gazpromun-ceosu-miller-ab-gaz-alaninda-rekor-duzeyde-olumsuz-gostergeler-kaydetmeye-devam-ediyor-1109260469.html

Gazprom’un CEO’su Miller: AB gaz alanında rekor düzeyde olumsuz göstergeler kaydetmeye devam ediyor

Gazprom’un CEO’su Miller: AB gaz alanında rekor düzeyde olumsuz göstergeler kaydetmeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Gazprom Başkanı Miller, Avrupa Birliği ülkelerinin kış sezonu öncesinde gaz depolama alanında tarihi düşük seviyeler kaydettiğini söyledi. Gazprom depolardaki... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T16:43+0300

2026-10-03T16:43+0300

2026-10-03T16:43+0300

poli̇ti̇ka

gazprom başkanı aleksey miller

hürmüz boğazı

ab

avrupa birliği

avrupa komisyonu

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Gazprom’un CEO’su Aleksey Miller, Avrupa Birliği ülkelerinin zorlu sonbahar-kış sezonu öncesinde gaz alanında tarihi düzeyde olumsuz rekorlar kırmaya devam ettiğini söyledi.Gazprom'un açıklamasında Miller'ın sözlerine yer verilerek, “Avrupa Birliği ülkeleri, zorlu sonbahar-kış sezonu öncesinde gaz alanında tarihi düzeyde olumsuz rekorlar kırmaya güvenli bir şekilde devam ediyor” ifadeleri aktarıldı.Gazprom Baltık ülkelerindeki tek yer altı gaz depolama tesisinde yer altı gaz depolama tesisinde gaz rezervlerinin asgari düzeyde bulunduğuna dikkat çekti. Şirketin aktardığı Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, 1 Ekim itibarıyla doluluk oranı yalnızca yüzde 49 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu bu oran tarihi açıdan en düşük seviyeyi oluşturuyor. Ayrıca depolama tesisine üçüncü çeyrekte gerçekleştirilen net gaz enjeksiyonun da, gözlemlerin yapıldığı tüm yıllar içinde bu dönem için kaydedilen en düşük seviyede gerçekleştiği kaydedildi.Gazprom açıklamasında, “Isıtma sezonunun arifesinde Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerindeki gaz rezervlerinin seviyesi, daha önceki kritik düşük seviyelerin altında kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.Gazprom, 1 Ekim itibarıyla Avrupa'daki gaz depolama tesislerinin yüzde 72 oranında dolu olduğunu, bu tesislerdeki aktif gaz hacminin ise 2025 yılına kıyasla 11.3 milyar metreküp daha az olduğunu belirtti.Gazprom daha önce mevcut enjeksiyon hızının devam etmesi halinde 1 Ekim itibarıyla yer altı gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 75'in altında kalacağını öngörmüştü.Avrupa Komisyonu'na göre yer altı gaz depolama tesisleri, Avrupa'da gaz arzının güvenilirliğinin sağlanmasında kilit bir rol oynuyor ve kış döneminde AB'nin ihtiyacının üçte birine kadar olan bölümünün karşılanmasına imkan sağlıyor. Haziran 2022'de kış ısıtma sezonuna hazırlığı optimize etmek amacıyla kabul edilen gaz depolama yönetmeliği, AB ülkeleri için 1 Kasım'a kadar yer altı gaz depolama tesislerini yüzde 90 oranında doldurma hedefi belirlemişti.Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz ve yakıt tedarikinde yaşanabilecek aksamalara ilişkin endişeler nedeniyle, birlik ülkelerindeki gaz depolama tesislerinin kış sezonunun başlangıcına kadar doldurulması gereken seviyeyi yüzde 90'dan yüzde 80'e düşürmeye karar vermişti. Avrupa Komisyonu temsilcisi Anna-Kaisa Itkonen, Haziran ayında yaptığı açıklamada bunu bildirmişti. Itkonen, Eylül ayının başında ise Avrupa Komisyonu'nun, 1 Ekim-30 Nisan arasındaki ısıtma sezonu öncesinde depolarını doldurmayı başaramayacak ülkeler için yer altı gaz depolama tesislerinin doluluk oranına ilişkin şartları yüzde 75'e düşürebileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/gazprom-avrupada-dogal-gaz-fiyatlari-aralik-2022deki-kriz-seviyesine-ulasti-1108675093.html

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