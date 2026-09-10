https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/gazprom-avrupada-dogal-gaz-fiyatlari-aralik-2022deki-kriz-seviyesine-ulasti-1108675093.html

Gazprom: Avrupa’da doğal gaz fiyatları Aralık 2022’deki kriz seviyesine ulaştı

Gazprom: Avrupa’da doğal gaz fiyatları Aralık 2022’deki kriz seviyesine ulaştı

Sputnik Türkiye

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın başlıca doğal gaz merkezlerinde fiyatların Aralık 2022'deki enerji krizi seviyelerine yükseldiğini ve yer altı... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T21:55+0300

2026-09-10T21:55+0300

2026-09-10T21:55+0300

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hürmüz boğazı

avrupa komisyonu

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

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Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa'da doğal gaz piyasasındaki son durum ve kış öncesi hazırlıklara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.Bölgenin ana ticaret merkezlerinde bir gün önceden teslimatlı doğal gaz fiyatlarının bin metreküp başına bin doları aşarak Aralık 2022 dönemindeki kriz seviyelerine geri döndüğü belirtildi.Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine işaret edilen açıklamada, 8 Eylül itibarıyla Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranının yüzde 67.3 seviyesinde kaldığı kaydedildi. Bu tesislerdeki aktif gaz hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 12.8 milyar metreküp daha düşük olduğuna dikkat çekildi.Yüksek fiyatlar ile düşük stok oranlarının, yaklaşan soğuk hava döneminde kıtanın enerji güvenliği açısından riskleri artırdığı vurgulanan açıklamada, "Sonbaharın başlaması ve ısıtma sezonunun yaklaşmasıyla stokları yenileme imkanları hızla daralıyor. Bu şartlar altında Avrupa piyasası; talepteki olası artışlara, ithalat kesintilerine ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde Asyalı alıcılarla yaşanacak rekabete karşı çok daha kırılgan hale gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.AB'nin doluluk hedefi ve Rus gazına yönelik kısıtlamalarAvrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, haziran ayında yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ve olası tedarik kesintisi endişeleri nedeniyle AB’nin kış sezonu öncesi depolardaki zorunlu doluluk hedefini yüzde 90’dan yüzde 80’e indirdiğini duyurmuştu. Ancak Gazprom, mevcut enjeksiyon hızının sürmesi halinde depoların doluluk oranının 1 Ekim itibarıyla yüzde 75’in bile altında kalacağını öngörüyor.AB Konseyi, ocak ayında Rus enerji kaynakları ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını içeren bir düzenlemeyi onaylamıştı. Kısa vadeli sözleşmelere yönelik kısıtlamaların halihazırda yürürlüğe girdiği düzenleme kapsamında; uzun vadeli sözleşmeler çerçevesindeki Rus LNG ithalatının gelecek yıl 1 Ocak'tan, boru hattıyla gaz ithalatının ise 1 Kasım 2027’den itibaren tamamen yasaklanması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/magyar-macaristan-rus-petrolu-ve-gazindan-vazgecme-karsiliginda-abden-tazminat-talep-edecek-1108674131.html

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gazprom, ab, doğal gaz, enerji kaynakları, avrupa, hürmüz boğazı, avrupa komisyonu, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)