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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/bakan-simsek-dis-ticaret-verilerini-degerlendirdi-savasin-basinda-ongorulenden-daha-sinirli-kaldi-1109257586.html
Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi: 'Savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı'
Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi: 'Savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı'
Sputnik Türkiye
Eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T13:01+0300
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ekonomi̇
mehmet şimşek
abd
i̇srail
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dış ticaret açığı
dış ticaret
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artışın ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını belirtti. Bakan Şimşek, "Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.Yönetilebilir seviyelerde vurgusu yaptıSosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, ihracatın eylülde yıllık yüzde 15,4 arttığını, ihracat artışının ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olduğuna işaret etti. Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığının altını çizerek şunları kaydetti:"Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış (ABD/İsrail-İran) savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz."Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, "Döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarını daha esnek ve sade hale getirerek, bu imkandan yararlanabilecek firma sayısını artırdık. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz."
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mehmet şimşek, abd, i̇srail, i̇ran, dış ticaret açığı, dış ticaret
mehmet şimşek, abd, i̇srail, i̇ran, dış ticaret açığı, dış ticaret

Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi: 'Savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı'

13:01 03.10.2026
© Celal GüneşMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© Celal Güneş
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Eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış (ABD/İsrail-İran) savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artışın ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını belirtti. Bakan Şimşek, "Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Yönetilebilir seviyelerde vurgusu yaptı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, ihracatın eylülde yıllık yüzde 15,4 arttığını, ihracat artışının ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olduğuna işaret etti. Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığının altını çizerek şunları kaydetti:
"Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış (ABD/İsrail-İran) savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz."
Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, "Döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarını daha esnek ve sade hale getirerek, bu imkandan yararlanabilecek firma sayısını artırdık. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz."
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