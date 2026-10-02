https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/fon-koordinasyon-kurulu-2nci-kez-toplandi-1109234372.html

Fon Koordinasyon Kurulu 2'nci kez toplandı: Ödeme takvimi ele alındı

Fon Koordinasyon Kurulu 2'nci kez toplandı: Ödeme takvimi ele alındı

Sputnik Türkiye

Fon Koordinasyon Kurulu 2. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yazılı açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada, "Ödeme... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T12:55+0300

2026-10-02T12:55+0300

2026-10-02T13:03+0300

ekonomi̇

fon

koordinasyon

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Fon Koordinasyon Kurulu 2. toplantısını bugün yaptı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.09.2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir."'Her türlü idari, adli tedbirleri alıyoruz'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonunda konuştu. Sermaye piyasalarının temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz şu değerlendirmeleri yapmıştı:"Neler yapılabilir hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var bunları kurulumuzda değerlendireceğiz. Toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna. Bu belli bir alanda meydana gelmiş bir sorun. Bu sorunu aşma yolunda da her türlü idari, adli tedbirleri alıyoruz. Adımlar atılıyor. Bu sorun aşıldığında sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek."Yılmaz, yatırımcı haklarını korumak için gereken tüm adımların atılacağını "Sermaye piyasalarındaki yatırımcılarımızın hakları çok kıymetli. Buradaki mesele manipülasyon yapan, spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması. Onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz" şu sözlerle ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/ito-acikladi-eylulde-fiyati-en-cok-artan-ve-azalan-urunleri-aciklandi-1109229037.html

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