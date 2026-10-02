https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/zonguldakta-ruhsatsiz-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-hayatini-kaybetti-1109243495.html

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T17:08+0300

2026-10-02T17:08+0300

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zonguldak

maden

maden ocağı

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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi.1 işçi göçük altında kaldıEsen Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ocak imha edilmiş ve yeniden açılmıştıÖte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.Soma'nın ardından 2. göçükManisa'nın Soma ilçesinde de bir maden işletmesinde dün göçük meydana gelmişti. 5 işçi göçük altında kalarak hayatının kaybetmiş olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/somadaki-maden-faciasiyla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-5-madenci-hayatini-kaybetmisti-1109231746.html

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zonguldak, maden, maden ocağı