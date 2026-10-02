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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi.1 işçi göçük altında kaldıEsen Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ocak imha edilmiş ve yeniden açılmıştıÖte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.Soma'nın ardından 2. göçükManisa'nın Soma ilçesinde de bir maden işletmesinde dün göçük meydana gelmişti. 5 işçi göçük altında kalarak hayatının kaybetmiş olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/somadaki-maden-faciasiyla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-5-madenci-hayatini-kaybetmisti-1109231746.html
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

17:08 02.10.2026 (güncellendi: 17:21 02.10.2026)
© Fadime Yılmaz ElmaZonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© Fadime Yılmaz Elma
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi.

1 işçi göçük altında kaldı

Esen Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.
Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ocak imha edilmiş ve yeniden açılmıştı

Öte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.

Soma'nın ardından 2. göçük

Manisa'nın Soma ilçesinde de bir maden işletmesinde dün göçük meydana gelmişti. 5 işçi göçük altında kalarak hayatının kaybetmiş olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
soma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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