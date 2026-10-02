https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/zonguldakta-ruhsatsiz-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-hayatini-kaybetti-1109243495.html
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi.1 işçi göçük altında kaldıEsen Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ocak imha edilmiş ve yeniden açılmıştıÖte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.Soma'nın ardından 2. göçükManisa'nın Soma ilçesinde de bir maden işletmesinde dün göçük meydana gelmişti. 5 işçi göçük altında kalarak hayatının kaybetmiş olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/somadaki-maden-faciasiyla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-5-madenci-hayatini-kaybetmisti-1109231746.html
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zonguldak, maden, maden ocağı
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
17:08 02.10.2026 (güncellendi: 17:21 02.10.2026)
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi.
1 işçi göçük altında kaldı
Esen Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.
Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ocak imha edilmiş ve yeniden açılmıştı
Öte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.
Soma'nın ardından 2. göçük
Manisa'nın Soma ilçesinde de bir maden işletmesinde dün göçük meydana gelmişti. 5 işçi göçük altında kalarak hayatının kaybetmiş olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı
.