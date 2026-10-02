https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/somadaki-maden-faciasiyla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-5-madenci-hayatini-kaybetmisti-1109231746.html
Soma'daki maden faciasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı: 5 madenci hayatını kaybetmişti
Soma'daki maden faciasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı: 5 madenci hayatını kaybetmişti
Sputnik Türkiye
Soma'da maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturmada aralarında firmanın genel müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T12:14+0300
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Manisa Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında ilgili firmanın genel müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.3 Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı sürdürüyorAlınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/somada-maden-faciasi-gocukte-can-kaybi-5e-yukseldi-1109221031.html
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soma, maden kazası, soma maden kazası, soruşturma
soma, maden kazası, soma maden kazası, soruşturma
Soma'daki maden faciasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı: 5 madenci hayatını kaybetmişti
Soma'da maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturmada aralarında firmanın genel müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Manisa Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında ilgili firmanın genel müdürünün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
3 Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı sürdürüyor
Alınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.