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Soma'da maden faciası: Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Soma'da maden faciası: Göçükte can kaybı 5'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte bilanço ağırlaştı. Arama-kurtarma ekipleri, göçük altında kalan 3 işçinin daha cansız... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T06:45+0300

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Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı 5'e yükseldi.Dün meydana gelen göçüğün ardından kayıp 3 madenciye ulaşmak için bölgede sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Manisa Valiliği, göçük altında kalan üç işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Kayıp 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldıEkipler, göçüğün ardından maden sahasında arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar sonucunda göçük altında olduğu belirlenen 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.Son gelişmeyle birlikte Soma'daki maden göçüğünde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı. Kayıp işçilere ulaşılmasının ardından bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi.Manisa Valiliği'nden açıklamaManisa Valiliği, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır.Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”Böylece Soma'daki maden göçüğünde kayıp olarak aranan tüm işçilere ulaşılırken, olayda toplam 5 madenci yaşamını yitirdi.

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