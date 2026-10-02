https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/somada-maden-faciasi-gocukte-can-kaybi-5e-yukseldi-1109221031.html
Soma'da maden faciası: Göçükte can kaybı 5'e yükseldi
Soma'da maden faciası: Göçükte can kaybı 5'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte bilanço ağırlaştı. Arama-kurtarma ekipleri, göçük altında kalan 3 işçinin daha cansız... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T06:45+0300
2026-10-02T06:45+0300
2026-10-02T06:46+0300
türki̇ye
manisa valiliği
soma
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101545/23/1015452393_0:0:1118:630_1920x0_80_0_0_8e2956c355918a866966ed7e96efa2fb.jpg
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı 5'e yükseldi.Dün meydana gelen göçüğün ardından kayıp 3 madenciye ulaşmak için bölgede sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Manisa Valiliği, göçük altında kalan üç işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Kayıp 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldıEkipler, göçüğün ardından maden sahasında arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar sonucunda göçük altında olduğu belirlenen 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.Son gelişmeyle birlikte Soma'daki maden göçüğünde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı. Kayıp işçilere ulaşılmasının ardından bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi.Manisa Valiliği'nden açıklamaManisa Valiliği, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır.Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”Böylece Soma'daki maden göçüğünde kayıp olarak aranan tüm işçilere ulaşılırken, olayda toplam 5 madenci yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/lpgye-ikinci-zam-otogaz-fiyatlari-40-lirayi-asti-1109218974.html
türki̇ye
soma
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101545/23/1015452393_20:0:1044:768_1920x0_80_0_0_0df954fdd5b2db66637879870e332253.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manisa valiliği, soma, haberler
manisa valiliği, soma, haberler
Soma'da maden faciası: Göçükte can kaybı 5'e yükseldi
06:45 02.10.2026 (güncellendi: 06:46 02.10.2026)
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte bilanço ağırlaştı. Arama-kurtarma ekipleri, göçük altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece hayatını kaybeden madencilerin sayısı 5'e yükselirken, arama çalışmaları sona erdi.
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı 5'e yükseldi.
Dün meydana gelen göçüğün ardından kayıp 3 madenciye ulaşmak için bölgede sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları
tamamlandı. Manisa Valiliği
, göçük altında kalan üç işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Kayıp 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı
Ekipler, göçüğün ardından maden sahasında arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar sonucunda göçük altında olduğu belirlenen 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Son gelişmeyle birlikte Soma'daki
maden göçüğünde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı
. Kayıp işçilere ulaşılmasının ardından bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi.
Manisa Valiliği'nden açıklama
Manisa Valiliği, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır.
Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”
Böylece Soma'daki maden göçüğünde kayıp olarak aranan tüm işçilere ulaşılırken, olayda toplam 5 madenci yaşamını yitirdi.